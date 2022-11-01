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TV muhabiri Imran Han'ın konvoyunda ezilerek öldü

Pakistan'da eski başbakan İmran Han liderliğindeki konvoy yürüyüşüne katılan gazeteci Sadaf Naeem ezilerek öldü.

2 Gün Önce
2022-11-01 22:04:20
TV muhabiri Imran Han'ın konvoyunda ezilerek öldü

Polis, ülkenin Lahore'daki Channel 5 televizyon muhabiri Sadaf Naeem'in Han'ın seyahat ettiği kamyonundan düşmesinin ardından öldüğünü söyledi.

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Han'ın 10.000 destekçisinden oluşan konvoyu, 'uzun yürüyüşünün' üçüncü gününde Pencap eyaletinden İslamabad'a doğru ilerliyordu.

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Göstericiler, halefi Başbakan Şehbaz Şerif'e meydan okuyor ve erken seçim talep ediyor. Han'ın konvoyu, her seferinde birkaç gazeteciyi onunla konuşmak için kamyonun tepesine davet ediyor.

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Han, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün Mart ayında Channel 5 muhabiri Sadaf Naeem'in ölümüne yol açan korkunç kazadan dolayı şoke oldum ve derinden üzüldüm. Üzüntümü ifade edecek hiçbir sözüm yok. Dualarım ve başsağlığı dileklerim bu trajik zamanda aileye gidiyor. Bugünkü yürüyüşümüzü iptal ettik.' dedi.

BAŞBAKAN ŞERİF'TEN AÇIKLAMA

Başbakan Şerif 36 yaşındaki gazetecinin yaslı ailesine bir mesaj göndererek onlara büyük bir bağışta bulunduğunu duyurdu.
Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muhabir Sadaf Naeem'in uzun bir yürüyüş konteynırından düştükten sonra ölümü bizi derinden üzdü" dedi.

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12 yıldır gazetecilik yapan Naeem, ailenin geçimini sağlayan kişiydi. Yetkililer, 17 ve 21 yaşındaki çocuklarının yaşam ve eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

MetroUK .

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