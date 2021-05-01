Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti

İngiliz Middle East Eye internet sitesi, Mısır ile ilişkilerin ilerlemesi için dün (30 Nisan) atılan yeni bir adımla, NATO ortağı Türkiye'nin örgüt bünyesinde Mısır'ın faaliyetlerine uygulanan yasağı kaldırdığını duyurdu

Bu adım, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Ankara'nın yıllardır koyduğu mesafenin ardından Mısır'la ilişkilerini "normalleştirme" göstergesi olarak kayda değer yeni bir yakınlaşma olarak değerlendirildi.

NATO içinde Mısır'a uygulanan Türk ambargosunun kaldırılması

British Middle East Eye web sitesinden bir kaynak, Türkiye'nin NATO ile ortaklık geliştirmesini sağlaması için Mısır üzerindeki katılım yasağını kaldırdığını söyledi.

Aynı kaynak Türkiye'nin, Akdeniz Diyaloğu (NATO ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri forumu) çerçevesinde Mısır'ın NATO ile ortaklığının ilerlemesini ve bu çerçevede Mısır'ın tüm faaliyetlere katılımını desteklediğini sözlerine ekledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir NATO yetkilisi ise, Mısır, İsrail, Fas ve Tunus'u kapsayan Akdeniz Diyaloğu'nun hala faal olduğunu söyledi.

Yetkili, NATO'nun geçtiğimiz günlerde Mısır'ın güvenlik önceliklerini NATO'nun bölgedeki güvenlik çıkarlarıyla ilişkilendirmek için yeni bir Bireysel Ortaklık İşbirliği Programını onayladığını doğruladı.

Yetkili, "NATO, Mısır ile siyasi bir diyalog yürütüyor. Bu program, ittifak ve Akdeniz ülkelerindeki ortakları arasında siyasi diyalog ve pratik işbirliğini geliştirmek için oluşturuldu" dedi.

Sitenin görüşünü paylaştığı ismi verilmeyen Türk yetkilinin ise, bu programların genellikle ortak ülkelere, ittifak üyesi olmayan ülkeler için çok değerli olan NATO eğitimi düzeyinde askeri ve teknik eğitim sağlamanın mükemmel bir yolu olduğunu söylediği belirtildi.

Yıllar süren mesafenin ardından yakınlaşma

Türkiye-Mısır yakınlaşması, Kahire ile Ankara arasındaki Libya anlaşmazlığının aşılmasından sonra somutlaştı. Türkiye, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Mısır, Libya'nın doğusundaki milislerin lideri Halife Hafter'i desteklemişti. Şimdi ise her iki ülkenin Libya'da mevcut siyasi rotayı desteklediği anlaşılıyor.

Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe, birkaç ay önce hayal bile edilemeyen iki ülkenin siyasi sürece verdiği açık destek ışığında Kahire ve Ankara'yı defalarca ziyaret etti.

İki ülkenin dışişleri bakanı düzeyinde karşılıklı açıklamalar ve iletişim devam ederken iki tarafın açıklamalarına göre yakında üst düzey bir Türk heyetinin Kahire'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Birçok medya raporu ve analizi, Kahire ile Ankara'yı bir araya getirmede Katar'ın rolünün etkili olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda bölgenin bu yılın başından bu yana tanık olduğu ilişkilerdeki dikkate değer değişimin aylar öncesine göre hayal bile edilemeyecek olduğu ifade ediliyor.

Arap Postası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.