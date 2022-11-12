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Tom Hanks'in 'Terminal' filminin gerçek kahramanı terminalde öldü

Tom Hanks'in oynadığı 'Terminal' filmine ilham veren adam havaalanında kalp krizinden öldü

52 Dakika Önce
2022-11-12 22:14:36
Tom Hanks'in 'Terminal' filminin gerçek kahramanı terminalde öldü

Tom Hanks'in oynadığı 'Terminal' filmine ilham veren adam 18 yıldır yaşadığı havaalanında öldü.

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Yetkililerin bildirdiğine göre, İran uyruklu Merhan Karimi Nasseri, (77) Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın 2F Terminalinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Polis ve sağlık ekibinin tıbbi müdahalede bulunduğu yaşlı adam kurtarılamadı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1945'te doğan İranlı Karimi Nasseri, 1988'den 2006'ya kadar havalimanının 1. Terminalinde yaşadı.

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Havaalanı yetkilisi, son haftalarda tekrar havaalanında yaşamaya başladığını söyledi.

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Nasseri'nin hikayesi, Steven Spielberg'in yönettiği, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 2004 yapımı "Terminal" filmi dahil olmak üzere birçok filme ilham vermişti.

TheMirror

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