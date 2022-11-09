Tayvan da İHA üretimine geçiyor

Taipei'nin Pekin ile 'boğazlar arası savaş senaryosu'na hazırlandığı bildiriliyor

Financial Times'ın haberine göre, Tayvan, Pekin ile olası bir çatışmada kullanılabilecek insansız hava araçlarının geliştirilmesi için 50 milyar TWD'ye (1.6 milyar $) kaynak ayırmayı planlıyor. Plan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in adaya yönelik güç kullanımından vazgeçmeyeceğini açıklamasının ardından duyuruldu.

Gazetenin dayandığı kaynaklara göre, üç yıllık olan hükümet planı, özel insansız hava aracı (İHA) üreticilerini, 'boğaz savaşı senaryosu"nda özel görevler için insansız hava araçları geliştirecek bir "milli takım" halinde organize etmeyi amaçlıyor.

Habere göre Tayvan'ın başkenti Taipei, üreticilerin Temmuz 2023'e kadar siparişlere hazır olmasını istiyor.

FT'nin kaynakları, ticari İHA üreten birkaç Tayvanlı şirket olsa da, adanın ordusu, özel şirketlerin sırlarını Pekin'e sızdıracağı korkusuyla bu potansiyelden zar zor yararlandı.

Üst düzey bir Tayvanlı yetkili, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle öne çıkan drone savaşının çok dikkat çektiğini söyledi. Yetkili, “Ukrayna'daki savaş, Tayvan Boğazı'ndaki çatışmaya hazırlanmanın aciliyetini ve dronların böyle bir çatışmada oynayabileceği hayati rolü vurguladı” dedi.

Tayvan'ın insansız hava araçlarına odaklanması, Başkan Tsai Ing-wen'in bu hafta Çin ile bir çatışmanın “gerçek bir tehdit” olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçen ay, Pekin Tayvan ile "barışçıl bir yeniden birleşme" ararken, "asla güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceğini ve gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutacağını" duyurmuştu.

Bölgede gerilim yükselirken, Ağustos ayı sonlarında Taipei, 2023'te ordusuna 19 milyar dolar yatırım yapmayı önererek savunma harcamalarında %13'lük rekor bir artış açıkladı.

Russian Today