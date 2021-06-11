DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de bir ilk: Senato tarafından Müslüman yargıç atandı
Taliban sözcüsü: Türkiye, Afganistan'dan tüm askerlerini çekmeli
MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Eklem ağrılarınız Bursit olabilir!
ABD: Türkiye'yi S-400 konusunda uyarmaya devam ediyoruz
Bu harfleri kullananın canı yanar: 'b, p, m, f, v'
Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü
ABD'den İran'a ''Venezuela'' uyarısı
Kırgız sanatçıdan ''Büyük Türkiye'' şarkısı: Türkiye-Kırgızistan kardeştir
Merkezi İstihbarat filmi hangi kanalda, konusu nedir?
ABD'den Twitter'ı askıya alan Nijerya’ya tepki
Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında yeni gelişme
Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Şiirlerin vapur yolculuğu
Husiler'den Yemen'in Marib kentine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Taliban sözcüsü: Türkiye, Afganistan'dan tüm askerlerini çekmeli

Taliban'ın sözcüsü Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD liderliğindeki NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil'in havaalanını koruma ve işletme önerisini kesin bir dille reddettiğini ifade etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
11.06.2021 01:02:42
Taliban sözcüsü: Türkiye, Afganistan'dan tüm askerlerini çekmeli

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye'nin 2020 anlaşması uyarınca Afganistan'dan tüm askerlerini çekmesi gerektiğini ifade etti.

Taliban'ın, Türkiye'nin Afganistan'daki uluslararası havaalanını kullanmak için Kabil'de asker bulundurma önerisini kabul edip etmediği sorusu yöneltilen Taliban sözcüsü, askerlerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye'nin Afganistan'la tarihi ilişkileri var”

Süheyl Şahin Reuters'e verdiği demeçte, "Türkiye son 20 yılda NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu nedenle 29 Şubat 2020'de ABD ile imzaladığımız anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmeliler. Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Afganistan'la tarihi ilişkileri vardır. Gelecekte ülkede yeni bir İslami hükümet kurulduğunda onlarla yakın ve iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililer, ülkede yabancı güçlerin ayrılmasının ardından Afganistan'da Taliban'ı yeniden iktidara getirebilecek bir iç savaşın patlak vermesinden endişe ediyor.

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, 2001 yılının sonlarında ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarına karışan El Kaide militanlarını barındırdığı gerekçesiyle Afganistan'daki Taliban hükümetini devirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş