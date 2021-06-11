Taliban sözcüsü: Türkiye, Afganistan'dan tüm askerlerini çekmeli

Taliban'ın sözcüsü Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD liderliğindeki NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil'in havaalanını koruma ve işletme önerisini kesin bir dille reddettiğini ifade etti.