Taliban sözcüsü: Türkiye, Afganistan'dan tüm askerlerini çekmeli
Taliban'ın sözcüsü Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD liderliğindeki NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil'in havaalanını koruma ve işletme önerisini kesin bir dille reddettiğini ifade etti.
Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye'nin 2020 anlaşması uyarınca Afganistan'dan tüm askerlerini çekmesi gerektiğini ifade etti.
Taliban'ın, Türkiye'nin Afganistan'daki uluslararası havaalanını kullanmak için Kabil'de asker bulundurma önerisini kabul edip etmediği sorusu yöneltilen Taliban sözcüsü, askerlerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
“Türkiye'nin Afganistan'la tarihi ilişkileri var”
Süheyl Şahin Reuters'e verdiği demeçte, "Türkiye son 20 yılda NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu nedenle 29 Şubat 2020'de ABD ile imzaladığımız anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmeliler. Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Afganistan'la tarihi ilişkileri vardır. Gelecekte ülkede yeni bir İslami hükümet kurulduğunda onlarla yakın ve iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.
ABD'li yetkililer, ülkede yabancı güçlerin ayrılmasının ardından Afganistan'da Taliban'ı yeniden iktidara getirebilecek bir iç savaşın patlak vermesinden endişe ediyor.
ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, 2001 yılının sonlarında ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarına karışan El Kaide militanlarını barındırdığı gerekçesiyle Afganistan'daki Taliban hükümetini devirmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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