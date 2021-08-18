Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor

Reuters'in haberine göre Taliban üyeleri Afgan sakinlerinin evlerine ziyaretler yapıp, kapı kapı dolaşarak işe dönmelerini söylüyor.

Reuters, Afganistan'da Taliban üyeleriyle evlerinde karşılaştıklarını söyleyen bir grup Afganistanlı siville konuştu.

Bir Afgan kadını Reuters'e verdiği demeçte, silahlı üç Taliban üyesinin bu sabah Herat'taki evine gelip kendisine işi ve maaşı hakkında sorular sorduklarını söyledi.

Bir yardım kuruluşunda çalışan kadına Taliban üyeleri tarafından işe dönmesi söylendi, ancak Reuters'in aktardığına göre kadın "Taliban kadınların çalışması gerektiğini söylüyor ama fırsatların daralacağını biliyorum" dedi.

Reuters'in kapı kapı ziyaretlerle ilgili yorum talebine Taliban sözcüsü tarafından henüz cevap gelmedi.

Taliban dün düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini hatta kadınların çalışmasına ilişkin önceki tutumlarından farklı bir tutum işareti verdi.

Ancak ülkede birçok kişi Taliban'ın ülkeyi 20 yıl önce yönettiği günden bu yana tutumlarını değiştirip değiştirmediğinden endişeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.