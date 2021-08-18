DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi
AB Komisyonu'ndan çağrı: AB ülkeleri kabul edecekleri Afganların sayısını artırsın
Ufuk Coşkun: Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
Erzurum namaz vakitleri
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afgan ordusunun 11 günde çökeceğini görmedik
Sigara zamlandı mı? 2021 sigara fiyatları ne oldu?
ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti
Krep nasıl yapılır?
Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış
İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır?
Rüyada deniz görmek ne anlama gelmektedir?
ABD: Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını izleyeceğiz
'Filenin Sultanları'ndan ilk galibiyet!
Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor
Sanal POS ile reel işlemler

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor

Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor

Reuters'in haberine göre Taliban üyeleri Afgan sakinlerinin evlerine ziyaretler yapıp, kapı kapı dolaşarak işe dönmelerini söylüyor.

1 Saat Önce
2021-08-18 23:22:40
Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor

Reuters, Afganistan'da Taliban üyeleriyle evlerinde karşılaştıklarını söyleyen bir grup Afganistanlı siville konuştu.

Bir Afgan kadını Reuters'e verdiği demeçte, silahlı üç Taliban üyesinin bu sabah Herat'taki evine gelip kendisine işi ve maaşı hakkında sorular sorduklarını söyledi.

Bir yardım kuruluşunda çalışan kadına Taliban üyeleri tarafından işe dönmesi söylendi, ancak Reuters'in aktardığına göre kadın "Taliban kadınların çalışması gerektiğini söylüyor ama fırsatların daralacağını biliyorum" dedi.

Reuters'in kapı kapı ziyaretlerle ilgili yorum talebine Taliban sözcüsü tarafından henüz cevap gelmedi.

Taliban dün düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini hatta kadınların çalışmasına ilişkin önceki tutumlarından farklı bir tutum işareti verdi.

Ancak ülkede birçok kişi Taliban'ın ülkeyi 20 yıl önce yönettiği günden bu yana tutumlarını değiştirip değiştirmediğinden endişeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş