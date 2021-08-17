Taliban Covid-19 aşısını yasakladı

Afganistan merkezli radyo ve televizyon platformu Shamshad News, (Şimşad) Taliban'ın doğu Afganistan'ın Paktia kentinde koronavirüs aşısını yasakladığını ve bu konuda Paktia Bölge Hastanesi'ne bir duyuru astığını bildirdi.