Taliban Covid-19 aşısını yasakladı
Afganistan merkezli radyo ve televizyon platformu Shamshad News, (Şimşad) Taliban'ın doğu Afganistan'ın Paktia kentinde koronavirüs aşısını yasakladığını ve bu konuda Paktia Bölge Hastanesi'ne bir duyuru astığını bildirdi.
2021-08-17 00:40:44
Afganistan'da yayın yapan Şimşad televizyonunun Paktiya Sağlık Müdürü Wilayat Han Ahmedzay'a dayandırdığı habere göre Taliban, geçtiğimiz günlerde Paktiya vilayetini ele geçirmesinin ardından koronavirüse karşı aşılanmayı yasakladı.
Ahmedzay, “Bölgedeki aşı ünitesi 3 gün boyunca kapalı kaldı, gelen kişilere de aşının yasaklandığı bilgisi verildi. Taliban sağlık çalışanlarını aşılanmayı durdurmaya zorladı ve kimseye aşı yapılmıyor” diye konuştu.
Taliban, sağlık çalışanlarına, vatandaşlara aşı yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
HindistanTimes
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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