Suudi rakibi diskalifiye edilince altın madalyayı İranlı karateci kazandı

İranlı Sajad Ganjzadeh, Suudi Arabistanlı Tareg Hamedi'nin kontrolsüz yüksek tekme nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından sedyede götürülürken altın madalya kazandı.

İranlı Sajad Ganjzadeh, Suudi Arabistanlı Tareg Hamedi'nin kontrolsüz bir hamle nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından karatede Tokyo oyunlarındaki tarihi maçında ilk altın olimpiyat madalyası kazandı.

Ganjzadeh, Hamed'in boynuna yüksek bir tekme atmadan önce 4-1 geride kalmıştı, İranlı oyuncuyu maçın bir dakikasında hareketsiz kaldı ve maç ani bir şekilde sona erdi. Sağlık görevlileri Ganjzadeh'in yanına koştu, İranlı sporcuya bir oksijen maskesi takıldı ve bir sedyeye koyuldu.

Hamedi ise, Olimpiyat'ın karatenin kurallarına göre izin verilmeyen kontrolsüz hamlesi nedeniyle resmen diskalifiye edildi.

'İyi oynadığımı düşünüyorum'

Ganjzadeh daha sonra madalya töreni için normal bir şekilde yürüyerek geri döndü. Hem o hem de Hamedi podyuma çıkıp madalyalarını alırken durgun görünmeleri dikkat çekti.

Ancak birbirlerine sarılıp fotoğraf çektirirken birbirlerine karşı soğuk davranmadılar.

Ganjzadeh düzenlediği basın toplantısında, "Altın madalya için mutluyum ama bu şekilde kazanmak zorunda kaldığım için üzgünüm." dedi.

İran şu ana kadar Tokyo oyunlarında üç altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Minderi gözyaşları içinde terk eden Hamedi, daha sonra hakimin kararından memnun olmadığını ancak mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından Hamedi, "Katılıp katılmadığımı sorarsanız, elbette katılmıyorum, çünkü altın madalyayı seviyorum. Ama performansımın seviyesinden memnunum ve kararlarını kabul ediyorum. Bir itirazım yok. İyi oynadığımı düşünüyorum. Tüm söyleyebileceğim bu." dedi.

Hamedi'nin gümüş madalyası Suudi Arabistan'ın ikinci gümüş madalyası olurken ülke henüz altın madalya kazanamadı.

Bir karate yaralanması daha

Ganjzadeh, dün sedyeyle taşınan ikinci karateci oldu.

Almanya'nın altın madalya umudu olan Jonathan Horne, eleme turu sırasında maçın ortasında acı içinde kıvranıp çığlık atmasına ve minderden kalkamamasına neden olan bir sakatlık yaşadı.

Alman Olimpik Sporlar Konfederasyonu basın yetkilisi Michael Schirp, Horne'un dirseğinden yaralandığını ve hastanede daha detaylı incelenecek olduğunu belirterek, “hasarın boyutu henüz bilinmiyor" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.