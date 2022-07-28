Suudi Arabistan çölde 75 mil uzunluğunda gökdelen inşa etmeyi planlıyor

120 kilometre uzunluğunda birbirine bakan çift mega yapıdan oluşan bu proje tam 1 trilyon dolara mal olacak. 487 metrelik yüksekliği ile ABD’nin 381 metrelik Empire State binasını geçecek.

Gökdelenlerin yatay mimarisi olarak hazırlanan ikiz ‘mega yandelenler'in 5 milyon insana ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu yapılarda yer altından hızlı tren teknolojisi ile en uzak mesafe ise 20 dakikada aşılabilecek şekilde hazırlanacak.

Bin Selman, tamamen çevre dostu olacağını belirttiği projenin 2030'a hazır olacağını öne sürüyor. Ancak mühendisler ancak 2050 yılında inşa edilebileceğini savunuyor.

Yatay çiftçilik ile yapıların gıda ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Sakinler, günde üç öğün yemek için aidat ödeyecek.