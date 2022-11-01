Stephan King ile Elon Musk arasında mavi tık pazarlığı

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın mavi tık için 20 dolar isteyeceği iddialarına, korku kitabı yazarı Stephan King'den tepki geldi. Musk ise 'faturaları ödemem gerek' diyerek, 20 doları 8 dolara indirebileceği cevabını verdi.

Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter'ın, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 TL) ödeme isteyeceği duyurulmuştu.

Bu kararın ardından, korku edebiyatının ünlü yazarlarından Stephan King tepki gösterdi ve şu paylaşımda bulundu:

"Mavi tıkımı korumak için 20 dolar mı? Lanet olsun. Onlar bana ödeme yapmalı. Bu hayata geçerse Enron gibi giderim."

MUSK'IN CEVABI: 8 DOLARA NE DERSİN?

Bu paylaşım üzerine Musk, "Faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. 8 dolara ne dersiniz?" dedi.

Musk, uygulanmadan önce 'bunun mantığını daha uzun bir şekilde açıklayacağını' söyledi, ancak bunun 'botları ve trolleri yenmenin tek yolu' olduğunu da sözlerine ekledi.

Kullanıcılar ise King'in ücreti fazlasıyla karşılayabileceğini söyleyerek yanıt verdiğinde, "Bu para değil, işin prensibi bu" yanıtını verdi.

Bir Twitter kullanıcısı, "500 milyon dolar değerindeki Stephen King'e 12 dolar/aylık bir indirim vermeniz çok hoş" dedi.

Bir başka kullanıcı ise, 'Gitmiyor. Hepsi tehdit ediyor ama bu platforma ihtiyaçları var" dedi.

Girişimci Jason Calacanis, mavi tık için insanlara ayda 5, 10 veya 15 dolar ödeyip ödemeyeceklerini veya hiçbir şey ödemeyeceklerini soran bir anket yayınladı. Yaklaşık yüzde 81'i, ödeme yapmayacaklarını söyledi.

Musk, ankete yanıt olarak "İlginç" dedi.

Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla konuşurken görüntülendi. CEO'nun, platformun mühendislerine platformu iki hafta içinde yenilemelerini söyleyen bir talimat yayınladığı iddia ediliyor.

Daha önce 'Elon Musk'a hayran olduğunu' söyleyen yazar, henüz CEO'ya doğrudan yanıt vermedi.

King, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Musk'a hayranlık duyduğunu söylemişti. Okurları, yazarın ifadelerine tepki göstermişti.

DailyMail