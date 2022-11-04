Son 'James Bond': Şöhretten nefret ettim

'Ünlü olmak bana hala çok yabancı' diyen aktör Daniel Craig, 2006'da James Bond olarak seçildikten sonra üzerine tutulan spot ışığından nefret ettiğini itiraf etti

Bond serisinin son karakteri Daniel Craig, 2006'da 'James Bond' olarak seçildikten sonra üzerine dönen spot ışıklarından nefret ettiğini itiraf etti ve hala şöhrete 'yabancı' olduğunu söyledi.

54 yaşındaki oyuncu, geçen hafta Stephen Colbert'in New Jersey Gösteri Sanatları Merkezi'nin ev sahipliğinde 2022 Montclair Film Festivali'nde yapılan söyleşiye onur misafiri oldu.

"ŞÖHRET OLMAK HALA BANA YABANCI'

Daniel Craig şöyle dedi:

'Eskiden nefret ederdim, ama sanırım bu sevmediğim şey şöhretti. Hala bana çok yabancı olan ünlü olmaya alışmam gerekiyordu.'

Daniel, Bond oyuncusu seçilmesine halkın tepkisinin ne olduğu sorusuna ise şaka yaparak "Herkes benden nefret etti"

Chester doğumlu İngiliz oyuncu, 2021'deki No Time To Die'daki (Ölmek için zaman yok)rolüne veda etti. Bir sonraki '007' filmleri için ise Henry Cavill, Regé Jean-Page ve Tom Hardy gibi isimler favoriler arasında gösterildi.

ÜNLÜ İNGİLİZİN ONUR ÖDÜLLERİ

Daniel kısa süre önce Salı günü St Michael ve St George Tarikatı'nın bir refakatçisi olmuştu; aynı onur ikonik beyaz perde karakteri James Bond tarafından da verildi.

Film yıldızı, film ve tiyatroya yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı Windsor Kalesi'ndeki törende Kraliyet onur ödülü aldı.

Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabı, Daniel'in onurunu sunarken ünlü Bond film repliği ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı: 'Seni bekliyorduk'.

Craig, 2006'daki en son beş Bond filminde rol aldı ve saltanatını 2021 filmi No Time To Die'da sonlandırdı.

54 yaşındaki aktör (sağda), geçen hafta Stephen Colbert'in (solda) New Jersey Gösteri Sanatları Merkezi'nde bir sohbete ev sahipliği yaptığı 2022 Montclair Film Festivali'nde Onur Ödülü'nü aldı.

Daniel, sinema ve tiyatroya yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendiriliyor, bu ünvan genellikle sadece kıdemli diplomatlara ait.

St Michael ve St George Nişanı, Napolyon Savaşları'nın ardından Malta ve İyonya Adaları'ndaki vatandaşların hizmetini tanımak için Prens Regent (daha sonra IV. George) tarafından 1818'de verilmeye başlandı.

Daha sonra ise, yurtdışında yaşayan veya hizmet veren tüm İngiliz vatandaşlarını kapsayacak ve dış ilişkilere yönelik hizmetlerin daha fazla tanınmasına izin verecek şekilde değiştirildi.

DailyMail