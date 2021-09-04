Son 10 yılın coin dolandırıcılığı

İlk bakışta, yazılım büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, yazılımınızın güvenli olduğundan emin olmak katlanarak daha zor hale gelir. Dolayısıyla, bahisler ne kadar yüksek olursa, motivasyon o kadar yüksek olursa, hackleme olasılığı da o kadar yüksek olur.

JP Morgan'dan Jamie Dimon'un kripto para birimi kuruntusu hakkında önceden haber verme ve uyarıda bulunma hikayesine sahibiz; ardından JPM'nin “piyasaya” dahil olduğunu öğreniyoruz. Wag'ların bahsetmediği şey, JPM'nin dahil olacağı gibi bir ticari türev vadeli işlem piyasasının kriptoları açığa satabileceğidir. Açığa satış, fiyatın düşeceği bir bahistir. Bu pek onay sayılmaz.

Japonya'da bitcoin yasal bir para birimidir. Bu da - en azından kısmen - spekülatif fiyat artışlarını açıklayabilir. Mevcut çılgınlık, vahşi kumar kültürünün bir parçası olduğu ülkelerde başladı. Nisan 2016'da Filipinler'de çok büyük hacimlerde işlem görmeye başladı; bunu Malezya ve Endonezya izledi. Çin, tek bir günde neredeyse zip seviyesinden 60 milyon yuan'ın üzerine atladıkları 18 Şubat 2017'ye kadar anlamlı miktarlarda bitcoin ticareti yapmaya başlamadı.

18 Mayıs 2021'de Çin, finans kurumlarının ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sağlamasını yasakladı ve yatırımcıları spekülatif kripto ticaretine karşı uyardı. Güneybatı Çin'in Sichuan Eyaletindeki birçok kripto madenciliği üslerinden biri Haziran ayında kapatıldı.

CNBC'nin Coinbase şikayet dosyası

CNBC, ülke çapındaki Coinbase kullanıcılarıyla röportaj yaptı ve şirkete karşı binlerce müşteri şikayeti kaydetti.

Görüşmeler ve şikâyetler, kullanıcıların hesaplarından aniden paranın kaybolduğunu ve ardından şirketten zayıf müşteri hizmetlerinin izlendiği bir hesap devralma modelini ortaya çıkardı.

Coinbase'in müşteri hizmetleri öncelikle e-posta yoluyla sağlanıyor ve birçok müşteri, temsilcilere ulaşmanın zor olduğunu, kayıpları için ulaşamadıklarını söylüyor.

Ekonomik bir çöküşe veya felakete karşı hazırlık yapmak için bitcoin kullanmanın mantığı en hafif tabirle çetrefilli. Ya elektrik, internet ya da borsa olmasaydı? Sahipleri böyle şeyleri hafife alıyor mu? İlk bilgisayar çevrimdışı olduğunda, yanlışlıkla kazanılan güvene ne olur? Madeni paralar daha sonra iz bırakmadan kaybolacaktı. Eski sahiplerinin hırsızları takip etme ve onları adalete teslim etme şansları olmayacaktı. Bu mükemmel bir suç.

İlk bakışta, yazılım büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, yazılımınızın güvenli olduğundan emin olmak katlanarak daha zor hale gelir. Dolayısıyla, bahisler ne kadar yüksek olursa, motivasyon o kadar yüksek olursa, hackleme olasılığı da o kadar yüksek olur.

Bu Crime Syndicate için mükemmel bir soyguna benziyor. Muazzam paralel işlem gücüne ve bol miktarda elektrik gücüne sahipler. Muhtemelen ilk etapta onları hacklemelerine bile gerek yok çünkü koda arka kapıdan erişimleri var ve zaten içerideler. Bu soygundan kaçınmak, eldeki değer deposuyla mümkün olduğunca şebekeden uzak olmayı gerektirir.

Bir Ponzi şemasına benziyor ve bunun arkasında kimin olduğuna girmeyeceğim bile. Ancak, bir belirteç için birden fazla iddianın olduğu (muhtemel) bir durum hayal edin. Tüm kriptoların temsil ettiği nakit değeri kimin koyduğunu ve şimdi kimin elinde olduğunu bilen var mı? Bitcoin'de bir kaçış olursa para nereden gelecek?

Sonuç olarak, son birkaç yılda binlerce kripto ortaya çıktı. Herkes onları çıkarabilir. Kural yok. Bunlar bir işlem aracıdır, maddi herhangi bir şey tarafından desteklenen bir değer deposu değil. Yaptıkları şey, gerçek olmayan bir hayal dünyasında kaç kişinin yaşadığıdır. Yüzlerce kripto zaten değersiz hale geldi. İnsanlar onlar yüzünden çok para kaybettiler ama alternatif medya bile bundan pek bahsetmiyor, değil mi?

2012'den bu yana kripto borsalarından yaklaşık 2,58 Milyar ABD Doları tutarında kümülatif miktar çalındı. 2012'den bu yana en az 46 Bitcoin borsası büyük siber güvenlik ihlali nedeniyle para kaybetti.

Hala hayal dünyasında yaşayanlar için, Woll Street'in izniyle bugüne kadarki büyük kripto hacklerinin bir listesi. Şöyle bir mesajla başlıyor:

Dün, harici bir saldırganın kötü niyetli eylemiyle Tether hazine cüzdanından fonların uygunsuz bir şekilde kaldırıldığını keşfettik. Tether entegratörleri, ekosistemin daha fazla bozulmasını önlemek için aşağıda tartışıldığı gibi derhal harekete geçmelidir.

Tether jetonlarında 31 milyon dolar kayboldu. CoinMarketCap'e göre bu, Pazartesi gecesi 673 milyon dolarlık piyasa değeri ile kripto para birimi "tether"in arkasındaki şirket olan Tether tarafından bildirildi. ABD dolarına “bağlı” olan bir ipin değeri 1 dolar civarında gezinmeye devam etti.

Tether, saldırının 19 Kasım'da gerçekleştiğini söyledi. Jetonlar “yetkisiz bir Bitcoin adresine” gönderildi. Şirket, çalınan tokenlerin dolara dönüştürülmesini veya "daha geniş ekosisteme" girmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Bitcoin %5 düştü ve ardından toparlandı. Tether, kripto para birimlerini dolar ve banka kullanmadan diğer ülkelerdeki borsalara transfer etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bitfinex'e sahip olan aynı kişilerin (aşağıda tartışılmıştır) Tether'i İngiliz Virgin Adaları'nda da kurduğunu unutmayın; bu, sızdırılan “Paradise Belgeleri” aracılığıyla bilinen bir gerçektir.

ParityTech'e göre Temmuz 2017 Parity Multisig Cüzdanı saldırıya uğradı. Şirket, "Standart çoklu imza sözleşmesinin Parity Cüzdan kitaplığı sözleşmesinde bir güvenlik açığı bulundu" dedi. Bu güvenlik açığı aracılığıyla, bilgisayar korsanları, önceki ICO'lardan (Swarm City, Edgeless Casino ve eternity) fon depolamak için kullanılan üç çok imzalı sözleşmeden 153.037 Ether (32 milyon dolar) tüketti.

Hacker News'e göre, Temmuz 2017 Dünyanın dördüncü en büyük bitcoin borsası ve en büyük ether borsası olan Bithumb saldırıya uğradı. Kore borsasındaki ele geçirilmiş hesaplardan "milyarlarca won" kaybolduğuna dair iddialar "ortaya çıkmaya başladı". O sırada, gerçek kayıp verileri belirsizliğini koruyordu.

Temmuz 2017 (kripto para hırsızlığı için yoğun bir ay) CoinDash ICO hacklendi ve 37.000 ether (7 milyon dolar) çalındı. Değer Deposu şunları yazar:

CoinDash, fon toplamak için bu yılın Temmuz ayında harekete geçen ICO İsrailli bir girişimdir. Ancak, kitlesel satışa sadece 13 dakika kala bir bilgisayar korsanı, ICO'nun web sitesinde yayınlanan Eterium adresini değiştirmeyi başardı. Bu adres, ilgilenen yatırımcıların karşılığında CoinDash tokenlerini almak için etherlerini göndermeleri gereken yerdir.

Ekim 2016 Polonya'da bir bitcoin ticaret platformu olan Bitcurex aniden kapatıldı. Birkaç gün sonra, ise ölü olan sitede bir güncellemenin ters gittiğine dair bildirim yayınladı ve müşterilerden sabırlı olmalarını istedi. Ocak 2017, borsa kapalı kaldığı ve 2.300 bitcoin'i (2,6 milyon dolar) gittiği için borsanın sahibi “kayboldu”. Polonyalı yetkililer soruşturmaya başladı.

Nerede olduğunu bile açıklamayan (Britanya Virjin Adaları'nda bir posta kutusu adresinde yerleşik ve Hong Kong'da bazı evrakları dosyalayan) Ağustos 2016 Bitfinex, Mayıs 2015 saldırısından sonra tekrar saldırıya uğradı. Bu sefer 119.756 bitcoin çalındı ​​(72 milyon dolar), Mt. Gox'tan sonra en büyük ikinci soygun. Borsa, dünyanın en büyük dolar bazlı bitcoin borsasıdır. Bitfinex'e sahip olan aynı kişiler, İngiliz Virgin Adaları'nda da Tether'i kurdular ve bu, sızdırılan “Paradise Belgeleri” aracılığıyla bilinen bir gerçek.

Temmuz 2016; sosyal medya blok zinciri Steemit saldırıya uğradı, 260 hesap ele geçirildi ve 85.000 Dolarlık Steem ve Steem Doları çalındı.

Haziran 2016; Ethereum projesi Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) saldırıya uğradı, "3.600.000'den fazla ether" (o sırada 72 milyon dolar) çalındı. Bilgisayar korsanları bilinen bir güvenlik açığından yararlandı. CoinDesk şöyle açıklıyor:

“Ne yazık ki, programcılar bu ve diğer sorunları düzeltmeye çalışırken, bilinmeyen bir saldırgan, jetonlarının satışından toplanan eterin DAO'sunu boşaltmaya başlamak için bu yaklaşımı kullanmaya başladı.”

Mayıs 2016; Hong Kong merkezli bir borsa olan Gatecoin hacklendi. O sırada yaklaşık 2.14 milyon dolar olan 250 bitcoin ve 185.000 eter kaybı olduğunu iddia etti.

Mart 2016; Kanada merkezli Cointrader, bir denetimin “bitcoin eksikliği” göstermesinin ardından kapatıldı.

Mart 2016; Kendi sitesinde "Dünyadaki en güvenli, en hızlı varlık değişimi" olduğunu iddia eden ShapeShift, iki haftalık bir süre içinde üç kez hacklendi. Her seferinde, sıcak cüzdanlar temizlendi. 469 bitcoin, 5.800 ether, 1.900 litecoin (toplamda 230.000$) kayboldu.

Ocak 2016 Cryptsy, saldırıya uğradığını ve kapatıldığını iddia etti. Kayboldu: Bitcoin ve litecoin olarak yaklaşık 6 milyon dolar. Ağustos 2016'da CoindDesk şunları bildirdi:

Cryptsy CEO'su Paul Vernon, şu anda feshedilmiş dijital para birimi değişiminden 3,3 milyon dolar çalmış ve yasadışı eylemlerinin kanıtlarını yok etmiş olabilir. Bu, endüstri yöneticisine karşı açılan ve devam eden toplu davadaki yeni mahkeme belgelerine göre sorunlu.

Mayıs 2015 Bitfinex, saldırıya uğradığını ve "sıcak cüzdanının ele geçirilmiş olabileceğini" duyurdu. Görünüşe göre 1.500 bitcoin (o sırada 350.000 dolar) çalındı.

Ocak 2015 Bitstamp, daha sonra ortaya çıktığı gibi, çalışanları hedef alan bir kimlik avı seferinin ardından saldırıya uğradı. Toplamda 18.866 bitcoin (o sırada 4.3 milyon dolar) çalındı.

Ocak 2015 Çin'de BTer saldırıya uğradı, 7.170 bitcoin (o sırada 1.8 milyon dolar) çalındı.

Ocak 2015 Çin'deki KipCoin saldırıya uğradı ve yaklaşık 3.000 bitcoin çalındı ​​(o sırada 800.000 dolar).

Ve dahası var

Tarihin derinliklerine inecek olursak, burada Bitcoin Değişim Rehberi aracılığıyla birkaç kripto para hacklenmesi daha var:

Temmuz 2014 Mintpal'de 3.700 bitcoin (2 milyon dolar) çalındı.

Temmuz 2014 Bitpay'de 5.000 bitcoin (1.8 milyon dolar) çalındı.

Mart 2014 Bitcoin'de 150 bitcoin (101.000 dolar) çalındı.

Mart 2014 Flexcoin'de 896 bitcoin (572.000 dolar) çalındı.

Şubat 2014, şimdiye kadarki en büyük soygun olan Mt. Gox'ta 650.000 bitcoin çalındı ​​(yukarıya bakın).

Kasım 2013 BIPS'de 1.296 bitcoin (1.46 milyon dolar) çalındı.

Kasım 2013 Girdilerde 4.100 bitcoin (5,6 milyon dolar) çalındı.

Kasım 2013 PicoStocks'ta 6.000 bitcoin (6,7 milyon dolar) çalındı.

Kasım 2012 İronik olarak adlandırılan Bitcoin Saving & Trust'tan 263.024 bitcoin (3.4 milyon dolar) çalındı. Bu, bugünkü fiyatla 2 milyar dolar eder.

Eylül 2012 Bitfloor'da 24.000 bitcoin (250.000 dolar) çalındı.

Mart 2012 Bitcoinica'da 46.703 bitcoin (6 milyon dolar) çalındı.

Haziran 2011 “ALLINVAIN” olarak bilinen bir kullanıcı tarafından 25.000 bitcoin (775.000 dolar) çalındı.

winterwatch

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.