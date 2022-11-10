Sisi rejimi emir yağdırdı! Ülke tamamen kapandı

Mısır'da kamusal etkinlikler kısıtlandı, protesto çağrıları nedeniyle dükkanların kapatılması emri verildi

MEE'nin haberine göre, Mısır polisi, ülke genelindeki kalabalık bölgelerin güvenlik sorunu gerekçesiyle Cuma günü işletmelerin ve sosyal etkinliklerin durdurulması talimatı verdiğini söyledi.

Polis, sosyal medyada insanları hükümet karşıtı protestolara katılmaya çağrıların artması üzerine Cuma günü ülke çapındaki halka açık etkinliklerin ve mağazaların faaliyetlerini durdurmalarını emretti.

Middle East Eye, spor salonlarına, gençlik merkezlerine, çeşitli işletmelere, film festivaline ve turizm ofislerine kısıtlamalar getirildiği bilgisini aktardı.

Ülkedeki tek istisna ise, şu anda Kızıldeniz tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te devam eden Cop27 zirvesi.

Middle East Eye, Kahire, Giza, Luksor, İskenderiye ve Asyut'taki beş gençlik merkezine ulaştı ve her biri “güvenlik nedenleriyle” saha rezervasyonu taleplerini kabul etmeyi reddetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre, Perşembe gecesinden Cumartesi öğlene kadar tüm gençlik merkezleri ve spor faaliyetleri iptal edildi.

Nispeten ucuz giriş biletlerine sahip gençlik merkezleri, işçi sınıfı bölgelerinde popüler.

Siteye konuşan bir kaynak, “Bakanlık aynı açıklamayı ülke genelindeki spor merkezlerinden sorumlu tüm yetkililere dağıttı. Başta gençlere futbol sahaları kiralayanlar olmak üzere tüm sahalar ve gençlik merkezleri kapatılacak” dedi.

Sıkı kapanma kararı, sosyal medyada giderek artan pahalılık krizine karşı protesto çağrılarına yanıt olarak geldi.

Mısır güçleri son haftalarda yüzlerce kişiyi tutukladı, bazıları gösterileri teşvik eden paylaşımlar veya medya içeriği paylaştığı için gözaltına alındı.

Spor toplantılarından korkma

Gençlik ve spor bakanlığı kaynağı, spor salonlarının kısıtlanmasının Mısır güvenlik güçleri için özellikle önemli olduğunu söyledi. Eylül 2019'da, yüksek profilli bir lig maçı, nadir görülen hükümet karşıtı protestoları körüklemeye yardımcı oldu.

Bu haftanın başlarında, Mısır futbol kulüpleri birliği, Cuma günü yapılması planlanan maçlar da dahil olmak üzere Mısır Premier Ligi'nin iki turunu erteledi. Dernek başkanı gerekçe olarak Cop27 zirvesine ev sahipliği yapmasını gösterdi.

Bakanlık kaynakları MEE'ye verdiği demeçte, "Hükümet 2019'da olanların tekrarlanacağından korkuyor. Şu anda binlerce taraftarın stadyumlara girmesine izin verildiği için maçlar ertelendi” dedi.

Yoğun nüfuslu Sidi Gaber semtinde bulunan İskenderiye gençlik merkezinden bir temsilci, tesisin polis araçları için bir park alanına, askerler ve güvenlik görevlileri için derme çatma bir kampa dönüştürüldüğünü söyledi.

Kahire'de, 2011 devriminin başlangıcına tanıklık eden ikonik Tahrir meydanına ev sahipliği yapan şehir merkezi ise, askeri bölgeye dönüştürüldü.

Ordu ve polis askerleriyle dolu düzinelerce çevik kuvvet kamyonu, büyük meydanlara ve yeraltı metro istasyonlarının yakınlarına konuşlandırıldı.

Polisle arasındaki güçlü düşmanlığıyla bilinen Süveyş şehrinde, el-Arbain Meydanı da zırhlı araçlar ve çevik kuvvet polislerinden oluşan bir kaleye dönüştürüldü.

Polis emir yağdırdı

Spor salonlarının ötesinde, kapatma kararları ülke genelinde çeşitli işletmeleri etkiledi.

Kahire şehir merkezindeki bir kadın iç giyim mağazasında çalışan Fawzy, sivil giyimli polislerin bu hafta başlarında mağazaya geldiğini ve mağazanın haftanın en yoğun günlerinden biri olmasına rağmen Cuma günü kapatmalarını emrettiğini söyledi.

Bir turizm şirketi çalışanı olan Saed Al-Shamy, 10-12 Kasım tarihleri ​​arasında iş için kapatmalarının istendiğini söyledi.

Giza'daki özel bir kürek kulübünün bir üyesi de, rezervasyonları onaylanmış olmasına rağmen tesisin Cuma günü kapalı olacağını söyledi.

İsmini vermeyen kulüp üyesi, "Rezervasyon yapmamıza rağmen kulüp polisten talimat aldıktan sonra kapanacağını söyledi" dedi.

Pazar günü başlayacak olan Kahire Uluslararası Film Festivali çalışanlarına ise Cuma günü izin verildi. Festivalden bir görevli, "Tüm personel, özellikle festivalin genel merkezinin kritik konumu nedeniyle, güvenlik talimatlarına göre Cuma günü izin aldı" dedi.

13-22 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan festival, Tahrir Meydanı'na 20 dakikalık yürüme mesafesindeki Kahire Opera Binası'nda ağırlanacak.

Kahire'nin 600 km güneyinde, Luksor'da bir kafe çalışanı da Cuma günü kapatılması için benzer emirler aldıklarını bildirdi.

Bir Mısırlı vatandaş, "Geçtiğimiz yıl yüzlerce ev yıkıldığı için Luksor'da birçok insan gergin ve birçoğu protestolara katılmak istiyor" dedi.

"İnsanlar korkuyor"

Sosyal medyada birçok kişi restoran, kafe, alışveriş merkezi ve sinemalara benzer siparişlerin verildiğini söyledi.

Mısır, Sisi'nin 2013'te askeri darbeyle iktidarı ele geçirmesinden bu yana muhaliflere acımasız baskılara tanık oldu.

Sisi yönetimi altında hükümet, protestoları etkin bir şekilde suç saydığını ve güvenlik güçlerine barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanma konusunda serbestlik verdiğini söylediği bir protesto yasası çıkardı.

O zamandan beri, binlerce kişi gözaltına alındı ​​ve yasayı ihlal suçlamasıyla toplu davalara sevk edildi.

Eylül 2019'da ülke genelinde binlerce kişi, 2013'ten bu yana en büyük protesto olan Sisi karşıtı protestolara katıldı. Güvenlik güçleri protestoları zorla dağıttı ve aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi gözaltına aldı.

Middle East Eye .