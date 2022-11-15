Sigara içerek 3 buçuk saat maraton koştu!

Çinli bir büyükbaba, sigarasını içerek 3,5 saatte koca bir maratonu koştuktan sonra sigara içmeyi yeniden tanımladı.

Hayranları onun nefes alma yeteneğini överken, üst üste sigara içen sporcunun görüntüleri Çin sosyal medya platformunda gündem oldu.

Mirror'ın haberine göre, "Chen Amca" olarak bilinen 50 yaşındaki koşucu, Jiande'deki Xin'anjiang Maratonunda 42 km'nin tamamını ya sigara içerken veya bir sigara yakarken koşarak nefes kesen bir başarı elde etti.

1500 KOŞUCU ARASINDA 574. OLDU

Sigara içmek, uzun mesafe koşularıyla çelişiyor gibi görünebilir. Bununla birlikte tütün seven büyükbabanın, Marathon Handbook'a göre "iyi" bir maraton süresi olan 3 saat, 28 dakika ve 45 saniyede etkinliği tamamlamayı başardığı bildirildi.

Sonuç olarak, sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan bir görüntülerde görüldüğü gibi, Chen Amca yaklaşık 1.500 koşucu arasında 574. oldu.

"Chen Amca", bir yandan sigara tüttürürken bir yandan da koca bir maraton koştuktan sonra sigara içmeyi yeniden tanımladı.

Bu arada görüntüler, maraton koşucusunun ağzından sarkan bir sigarayla birlikte koştuğunu gösteriyor.

Söylemeye gerek yok, sosyal medya hayranları, yarışı sigara içerken ve sigaraları bitmeden bitirmeyi başardığı için etkilendiler. Ancak TMZ'nin bildirdiğine göre, diğerleri onu dumanla diğer rakiplerine zarar vermekle suçladı.

Bu Chen Amca'nın ilk rodeosu değil. 2018 yılında sigara seven maratoncu, Guangzhou maratonunu 3 saat 36 dakikada bitirdi.

Ayrıca 2019 Xiamen maratonunu 3 saat 32 dakikada tamamlayarak sigara içmenin performansını engellemediğini, hatta iyileştirdiğini de kanıtladı.