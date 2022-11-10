Seri katil Kürten'i 'anlamak için' kafasını yardılar

Ünlü bir seri katil ve psikopat olan Peter Kürten'in suçları öyle tarif edilemez derecede korkunçtu ki, doktorlar onun doyumsuz kan dökücülüğüne neyin sebep olduğunu öğrenmek için kafasını yardılar.

Cerrahlar Almanya'da "Düsseldorf Vampiri" adlı seri katilin en az 9 kişiyi vahşice öldürdükten ve kanlarını içtikten sonra işlediği bir dizi iğrenç suçların nedenini açıklamak için beyninde herhangi bir anormallik bulamadıklarını açıklamıştı.

Bugün, ikiye bölünmüş kafası, evinden ve 1931'de kafasının kesildiği Almanya'nın batısındaki kasabasından uzakta bir müzede sergileniyor.

"Düsseldorf Vampiri" seri katil Peter Kürten kimdir?

Peter Kürten, "Düsseldorf Vampiri" (26 Mayıs 1883 Almanya doğumlu), geniş çapta analiz edilen hayatıyla 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa toplumunda seri cinayet, cinsel şiddet ve sadizm anlayışını ortaya koyan ünlü seri katillerden biridir.

13 kardeşten üçüncüsü olan Kürten, aile içi şiddetle gölgelenen çocukluğunda, aile üyelerine cinsel taciz ve tecavüz saldırısında bulunan babasının sadist vahşetine şahit oldu.

Alkolik olan babası, 13 yaşındaki kızına tecavüz etmeye çalıştığı için üç yıl hapis yattı.

Ailenin ciddi yoksulluk içinde olması ve 15 kişinin de hayatları boyunca aynı odada yaşamaları, zihin hastalıklarının güçlenmesine sebep olurken, çocukların hayatı ruhsal ve fiziksel sağlıkları tehdit altında geçti.

İngiliz Ansiklopedisi Britannica'ya göre, Kürten'in ilk cinayetlerini iki okul arkadaşını bir şehir gölünde boğarak öldürdüğü sırada 10 yaşından önce işlediğine dair söylentiler var. Ancak söz konusu olayla ilgili soruşturmalar sonucu her iki ölüm de talihsiz bir kaza olarak kayıtlara geçmiş.

Kürten'in gençlik yıllarında birçok küçük suç işlediği ve tutuklandığı sırada çeşitli suçlardan hayatı boyunca yaklaşık 30 kez hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor.

Bununla birlikte, en ünlü vahşeti, 1929'a Şubat'ından Kasım ayında kadar Düsseldorf bölgesinde meydana geldi.

Kürten, 48 yaşındaki zanlı tutuklandığı sırada, en küçüğü dört yaşında olan çocuk, erkek ve genç kızlara yönelik saldırı, hırsızlık ve halkı rahatsız etmekten tecavüz, cinayet ve kundaklamaya kadar 70 farklı suç işlediğini itiraf etti.

Dahası kan ve ölüm görmekten yoğun bir zevk aldığını ve sakinleşip rahatlayıncaya kadar kurbanlarını bıçakladığını veya vurduğunu itiraf etti.

Korkunç ve sadist suçlar uzmanları şaşırttı

Suçlarından biri, yaşları 5 ve 14 olan iki kız kardeşle tanışmış, bu yüzden ablaya sigara alması karşılığında ona bir miktar para vermiş ve o gittikten sonra kız kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ablası geri döndüğünde ise, boğazını ısırmadan ve boynundaki kanı emmeden önce onu bıçaklamış.

Benzer suçlar hem erkek hem de kadın kurbanlarla tekrarlandı. Ancak bu vahşetlerden sorumlu kişi asla bulunamadı. Seri cinayetler, kurbanlarının son nefeslerini vermeden önce vücutlarının doğranmasından anlaşılıyordu.

Kürten'in cinayet çılgınlığı nihayet 14 Mayıs 1930'da genç bir kadına vahşi bir saldırıda bulunmasıyla sona erdi.

20 yaşındaki Maria Bodlik, trenden indikten sonra onu takip eden bir tacizciden kaçmaya çalışıyordu ve Kürten burada devreye giriyor.

Onu adamdan kurtardıktan ve tacizciye kovduktan sonra, seri katil kızı kendisine eşlik etmeye ve onunla birlikte yemek yemeye evine gelmesi için ikna etti. Genç kızdan ayrılmak üzereyken onu bir otele götürmeyi teklif etti. Otele giderken onu ormana kaçırdı ve burada talihsiz kızı tecavüz etti.

Travma geçiren kadın polise yaşadıklarını anlatamadı, bir arkadaşına mektup yazdı. Ancak, mektubu yanlış adrese postaladı ve korkunç mektup o adresten polise ulaştırıldı.

O sırada polis, seri katil olarak gizlediği hayatı hakkında hiçbir şey bilmeyen karısına suçlarını itiraf eden Peter Kürten'in kimliğini açıkladı ve ünlü seri katilin tutuklanması için ödül vaadiyle onu teslim etmesini istedi. Katil gerçekten de karısına saldırdıktan dokuz gün sonra silah zoruyla tutuklandı.

Amerika'da bir müzede bir katilin mumyalanmış başı

Ulusal deney ve psikolojinin geleceği üzerindeki etkisi

Korkunç vampir katil Kürten'in yargılanması ulusal bir olay haline geldi. Birçok akademik gözlemcinin yanı sıra insan canavarının hikayesini merak eden insanları da cezbetti.

All That's Interest sitesine göre, ünlü psikolog Carl Berg, 1932'de yayınlanan "Sadizm Kitabı"nda, suç literatüründe klasik bir metin haline gelen, Kürten'in iğrenç suçlarının ayrıntıları bile yazdı.

Psikiyatriste göre, Kürten cinsel bir psikopattı ve zevk için öldürmek bu kadar çok vahşetin sebebiydi. Duruşmasında, çoğu tecavüz içeren dokuz cinayet ve yedi cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Sonunda idama mahkûm edildi ve giyotinle idam edildi.

Peter Kürten'in biyografisi, seri cinayet, kan tutkusu, sadizm, psikopatoloji ve akut zihinsel bozukluklarla ilgili sonraki tüm çalışmaları eninde sonunda etkiledi.

Cinayetin nedenlerini bulmak için kafa anatomisi

Seri katilin ölümünden sonra, Peter Curten'in kafası, bu tür vahşi suçları işlemesinin nedenlerini bulmak ve kanlı cinsel sadizmini keşfetmek amacıyla adli analiz ve soruşturma için saklandı.

Doktorlar kafasında bir sorun olduğundan emindi; çünkü işlediği suçlarda çok acımasızdı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, yapılan otopsi incelemesi ortaya anormal bir şey çıkaramadı.

Soruşturma sonunda seri katil Peter Kürten'ın sefil hayatı boyunca kayıp çocukluğunun intikamını arayan psikopat bir seri katil olduğu kabul edildi.

Kürten'in kafası şu anda ABD, Wisconsin'deki Ripley's Museum of Oddity'de korunmaktadır.

ArapPostası .