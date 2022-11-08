'Sayaç 1 günde 40 bin sterlin fatura gösterince kalp krizi geçirecektim!'

İskoçya'da yaşayan yaşlı çift, evlerindeki akıllı sayacın BİR GÜNDE 40 bin sterlin harcadığını söylediğinde dehşete kapılıp soğuk duş almak zorunda kaldığını söyledi

Yaşlı çift, evdeki akıllı sayacın bir günde 40.000 sterlin tutarında gaz kullandığını tahmin ettikten sonra dehşete düştü.

68 yaşındaki Tom Barratt, enerji şirketinin aylık faturalarına zam yapmasından birkaç gün sonra İskoç şirketin cihazından korkutan haberi aldı.

Barratt, şikayet etmek için şirketi aradığını ama endişelerinin göz ardı edildiğini ve müşteri hizmetlerinin muhtemelen sayacın monitöründe bir arıza olduğunu söyleyerek sorunu hafife aldığını söyledi.

"NEREDEYSE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDUM"

Çift, gazdan tasarruf etmek için daha soğuk duşlar alıyor.

Emekli finansçı Tom Barratt, The Sun'a şunları söyledi:

"Neredeyse kalp krizi geçiriyordum, muhtemelen bir hata olduğunu düşündüm, ama ya gerçekten beni suçlayacaklarsa? Onları aradım ve umursamadılar. Faturama ne yazılacağı konusunda gerçekten endişeliydim."

Batı Yorkshire, Cottingley'de yaşayan 69 yaşındaki Tom ve eşi Stella, 30 yıllık evleri olan yarı müstakil üç yatak odalı bir evde yaşıyor.

Geçen hafta Pazartesi günü akıllı sayacında akıllı sayaç tahminini 39.907,64 sterlin olarak gördü.

Üç torun dedesi ev sahibi, o zamandan beri karısına birkaç kuruş biriktirmesini söylemeden ısıtmayı kapatmaya başladı.

Gaz şirketi Scottish Power, bu ayın başlarında çiftin enerji faturasını 199 sterlinden 340 sterline yükseltti.

Tom şunları ekledi: "Şu anda enerji fiyatlarına her şey olabilir, bu nedenle gaza ne kadar para harcadığımıza dair iyi bir gösterge almak gerçekten önemli. Yani sayaç yanlış gittiğinde ve 40.000 sterlin harcadığımı söylediğinde dehşete düştüm. Stella ve ben hem daha soğuk duşlar alıyoruz hem de kazak giyiyoruz ve evin içinde dolaşırken battaniyeler kullanıyoruz. Eşime söylemeden kaloriferi kapattığımda sert bir şekilde sesleniyorum, ama bugünlerde her kuruşunu biriktirmek gerekiyor."

İNGİLTERE EKONOMİSİNDE DURGUNLUK KAPIDA

İngiltere ekonomisi, enerji faturalarının rekor seviyede artmasıyla birlikte en uzun durgunluk sürecine girebilir. Universal Credit ve diğer avantajlardan yararlanan milyonlarca kişi, bir defalık olmak üzere 650 sterlin ödeme yardımı alıyor.

Süpermarketlerde alışveriş yapanlar, gıda fiyatları hızla artmaya devam ederken, yıllık 682 sterlinlik market faturası artışıyla karşılaştı.

Uzmanlara göre, gıda fiyatlarında enflasyon yüzde 14,7'lik rekor bir seviyeye ulaştı ve bu rakam daha da yükselebilir.

İSKOÇ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İskoç gaz şirketinden bir yetkili şunları söyledi:

"Bay Barratt'ın evdeki sayaç ekranında gösterilen yanlış bilgiler nedeniyle yaşamış olabileceği herhangi bir karışıklık veya sıkıntı için özür dileriz. Bu, mülkteki gerçek kullanımını veya sayacın kendisinden okumaları yansıtmaz. Sorun, ekran ünitesi için gereken bir yazılım güncellemesinden kaynaklanıyor ve bunu mümkün olan en kısa sürede uygulamak için üreticiyle birlikte çalışıyoruz. Akıllı sayacının bize sağladığı doğru okumalara dayanarak, Bay Barratt'tan yalnızca gerçek kullanımı için ücretlendirileceğini garanti edebiliriz." .