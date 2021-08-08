Said, Macron'a söz verdi; BAE'den de destek geldi

BAE, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in parlamentoyu askıya alma ve Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden alma kararlarına verdiği desteği dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Tunus cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Tunus'a verdiği desteği dile getirdi ve bu sırada Saİd, acil konulara yanıt verme ve bir sonraki aşama için en kısa sürede bir yol haritası sunma sözü verdi.

"BAE, Said'in kararlarını anlayışla karşılıyor"

BAE lideri Zayed El Nahyan'ın diplomatik danışmanı Enver Gargaş ile Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in Kartaca Sarayı'nda yaptığı görüşmede Gargaş, ülkesinin "Tunus Devlet Başkanı'nın tarihi kararlarını anladığını, desteklediğini, Tunus devletini korumak ve halkının iradesine cevap vermek için öneminin farkında olduğunu" belirtti.

Tunus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Gargaş ile Cumhurbaşkanı Said arasında Kartaca Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından bir açıklamada yapıldı.

Ziyaretin süresi ve detaylarının belirtilmediği açıklamaya göre Gargaş, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı vermeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'dan Said'e hitaben yazılı bir mesajla Tunus'a geldi.

Gargaş, "Tunus'un tanık olduğu tarihi an" olarak değerlendirdiği gelişmeye de değer verdiğini ifade ederek "BAE, Cumhurbaşkanı'nın bu aşamayı geçme ve Tunus devletini onu tehdit eden her şeyden koruma yeteneğine güvendiğini" vurguladı.

Gargaş ayrıca, "BAE'nin iki ülkeyi bir araya getiren tarihi kardeşlik bağlarını geliştirmek için Tunus'u desteklemeye ve yanında durmaya hazır olduğunu " ifade etti .

Kays Said ise açıklamasında "iki ülkeyi birleştiren güçlü ve seçkin kardeşlik ilişkilerinin gücünü" överek "Tunus'un, iki kardeş halkın ortak çıkarlarına hizmette en üst seviyeye yükseltme konusundaki istekliliğini" yineledi.

Ayrıca BAE'ye, liderliğine ve halkına “Tunus ile dayanışma içindeki asil duruşu” için teşekkür etti.

Kays Said, Macron'a söz verdi

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptığı açıklamada, Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve Başbakanın görevden alınmasını içeren cumhurbaşkanlığı kararlarının ardından ülkedeki siyasi karışıklık karşısında Fransa'nın Tunus ve halkının yanında olduğunu doğruladı.

Fransa cumhurbaşkanlığının Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü ve kendisine "Fransa, Tunus'un egemenliği ve özgürlüğü için bu önemli anda Tunus ve Tunus halkının yanındadır" dedi.

Açıklamada, "Macron'un Said'e Tunus'un ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarıyla yüzleşme arzusunu dile getirdiği" belirtilerek, "Fransa'nın Tunus'un yaşadığı zorluklar karşısında yardım etmeye hazır olduğu" kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise buna karşılık, acil konulara yanıt verme, bir sonraki aşama için yol haritası sunma ve demokrasiye saygı sözü verdi.

Tunus, Kays Said'in 25 Temmuz'da Parlamento'nun çalışmalarını askıya alma ve Başbakan Hişam Al-Meşişi'yi, ekonominin bozulması, yönetimin başarısızlığı ve korona krizindeki istisnai önlemlerin yetersizliği gerekçesiyle görevden alma kararından bu yana ciddi bir siyasi kriz yaşıyor.

Ancak, aralarında Nahda'nın da bulunduğu partilerin çoğunluğu bu kararları reddederek "anayasaya darbe" olarak değerlendirirken, diğer partiler ise "tabii müdahale" olarak değerlendirerek destekliyor.

ArapPostası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.