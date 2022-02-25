''Rusya zayiatını gizlemek için ölen askerlerini mobil krematoryum ile yakabilir''

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken İngiltere'den tüyler ürperten bir iddia geldi.

ÇEVİRİ HABER|TIMETURK

The Telegraph'ın haberine göre; Rusya'nın cephaneliğinde askerleri takip edebilecek ve ölü askerleri "buharlaştırabilecek" mobil krematoryumlar var.

Britanya Savunma Bakanı Bakanı Ben Wallace, Kremlin'in zayiat sayısını gizlemek için Ukrayna ile gerçekleştirilen savaşta cesetleri birer birer yakabilen kamyonları kullanabileceğini iddia etti.

Savunma Bakanı Ben Wallace'a göre mobil krematoryumlar, Rusya'nın savaşta gerçek ölüm oranlarını gizlemesinin bir yolu olabilir.

Vladimir Putin'in ülke çapında Ukrayna'ya saldırma kararından önce Çarşamba günü konuşan Bay Wallace, Rusya herhangi bir çatışmayı kışkırtırsa, "daha önce yaptıkları bazı şeyleri görmeyi bekliyoruz" dedi.

Wallace konuşmasının devamında "Daha önce, savaş alanında birlikleri takip etmek için mobil krematoryumlar yerleştirdiler, ki bu herkes için ürpertici bir olay. Potansiyel olarak bir savaş bölgesine konuşlandırılan birinin anne babası olsaydım ve hükümetim kayıpları örtbas etmenin yolunun seyyar bir krematoryum olduğunu düşünseydi çok derinden endişelenirdim." dedi.

1991-1998 yılları arasında İskoç Muhafızlarında Yüzbaşı olarak görev yapan Savunma Bakanı, mevcut ve eski askerler için böyle bir makinenin varlığının bir asker olarak değerinizin açık bir işareti olduğunu kaydetti. .