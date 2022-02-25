DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Arda Kural Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! Arda Kural Yıldız Asyalıyı dinlemeye gitti
Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart
Fransa: Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme isteği yok
Dizel (mazot) zam mı geldi? Mazota zam gelecek mi? Mazota kaç TL artış yapılacak?
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şüpheyle bakıyor
GSM şirketlerinden ''Ukrayna'' kararı
Bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a uzanacak
Harkov nerede? Harkov şehri haritadaki yeri? Kharkov (Harkiv) hangi ülkede?
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Simpsonlar Rusya-Ukrayna savaşını 30 yıl önce bildi!
Putin'in Ukrayna saldırısı Rus basınında!
Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa etti
Rusya'dan ''Türkiye'' açıklaması: Doğal gaz fiyatları artacak!
'Bu savaşın uygulayıcısı Putin ama azmettirici ABD ve İngiltere'
Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / ''Rusya zayiatını gizlemek için ölen askerlerini mobil krematoryum ile yakabilir''

''Rusya zayiatını gizlemek için ölen askerlerini mobil krematoryum ile yakabilir''

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken İngiltere'den tüyler ürperten bir iddia geldi.

2 Saat Önce
2022-02-25 08:18:37
''Rusya zayiatını gizlemek için ölen askerlerini mobil krematoryum ile yakabilir''

ÇEVİRİ HABER|TIMETURK

The Telegraph'ın haberine göre; Rusya'nın cephaneliğinde askerleri takip edebilecek ve ölü askerleri "buharlaştırabilecek" mobil krematoryumlar var.

Britanya Savunma Bakanı Bakanı Ben Wallace, Kremlin'in zayiat sayısını gizlemek için Ukrayna ile gerçekleştirilen savaşta cesetleri birer birer yakabilen kamyonları kullanabileceğini iddia etti.

Savunma Bakanı Ben Wallace'a göre mobil krematoryumlar, Rusya'nın savaşta gerçek ölüm oranlarını gizlemesinin bir yolu olabilir.

Vladimir Putin'in ülke çapında Ukrayna'ya saldırma kararından önce Çarşamba günü konuşan Bay Wallace, Rusya herhangi bir çatışmayı kışkırtırsa, "daha önce yaptıkları bazı şeyleri görmeyi bekliyoruz" dedi.

Wallace konuşmasının devamında "Daha önce, savaş alanında birlikleri takip etmek için mobil krematoryumlar yerleştirdiler, ki bu herkes için ürpertici bir olay. Potansiyel olarak bir savaş bölgesine konuşlandırılan birinin anne babası olsaydım ve hükümetim kayıpları örtbas etmenin yolunun seyyar bir krematoryum olduğunu düşünseydi çok derinden endişelenirdim." dedi.

1991-1998 yılları arasında İskoç Muhafızlarında Yüzbaşı olarak görev yapan Savunma Bakanı, mevcut ve eski askerler için böyle bir makinenin varlığının bir asker olarak değerinizin açık bir işareti olduğunu kaydetti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş