Rusya, Türkiye'den SİHA almaya mı hazırlanıyor?

ABD merkezli savunma teknolojisi ve analiz dergisi National İnterest yazarı Peter Suciu, birçok ülkenin talip olduğu Türk üretimi SİHA’lara Rusya’nın da alıcı olduğu iddiasını gündeme getirdi. Suciu’nun konuyla ilgili analizi…

ANALİZ

Rusya silah ithalatını artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri donanımının, özellikle de insansız hava araçlarının alıcısı olma eşiğinde olabileceği iddia edildi.

Silah ihracatı gerçekten büyük bir sektör ve 2019'da tahmini 27 milyar doları oluşturuyor. ABD, Rusya Federasyonu, Fransa, Çin ve Almanya'nın ilk beşi tamamlamasıyla birlikte en büyük ihracatçı olmaya devam ediyor ve bu ülkeler dünya çapında toplam ihracatın yüzde 78,92'sini yapmaktadır.

Bu, ülkelerin sadece ihracat yaptığı anlamına gelmiyor.

Rusya silah ithalatını da artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri savunma teknolojisine, özellikle de SİHA'larına alıcı olmak üzere olduğu iddia edildi.

Türkiye, önemli SİHA bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldi. Ancak bu süreçte aynı zamanda büyük bir satıcı haline geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından 2013 yılında insansız hava araçları geliştirmeye başladı.

Türkiye daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin Reaper uçağına kabaca benzeyen Anka-S'yi geliştirdi. Yaklaşık 26 fit uzunluğunda ve yaklaşık 400 kiloluk bir yüke sahip uydu kontrollü Anka-S, yer hedeflerini tespit etmek, tanımlamak ve izlemek için karmaşık bir radar, bir ters SAR ve yer hareketli hedef gösterge radarı taşır.

Türk SİHA'larının Rusya yapımı, Suriye tarafından kullanılan çok sayıda hava savunma aracının imhasında kullanıldığı da iddia edildi. Moskova iddialara itiraz etti, ancak bu Rusya'nın Türk SİHA'larına ilgi göstermesini engellemiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insansız hava araçlarının veya diğer Türk silah ve askeri teçhizatının Rusya'ya satılmasında sorun olmadığını söyledi.

Tass'ın haberine göre Çavuşoğlu, Haber Türk TV kanalına verdiği demeçte, "Türkiye insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor" dedi. 2019'da Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larını MAM-L mikro güdümlü mühimmatla donatmayı planlayan Ukrayna'ya satması Rusya'da tartışmalara yol açmıştı.

Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketinin Genel Müdürü Vadim Nozdrya, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar SİHA'larının ortak üretimiyle de ilgilendiğini söyledi.

SİHA'lar Ukrayna tarafından Ocak 2019'da sipariş edildi ve ilk teslimat aynı yılın Haziran ayında gerçekleşti. Yaklaşık iki yıllık eğitimden sonra faaliyete geçti ve bu ayın başlarında Donbas bölgesi üzerinde bir keşif görevinde kullanıldı.

Türkiye'den Çavuşoğlu, Ukrayna ile yapılan anlaşmanın Rusya'ya potansiyel satışların önünde durmaması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna ile yapılan anlaşma Rusya'yı hedef almıyor" dedi. Rusya'nın ürünlerimizi satın alma ihtiyacı varsa, daha önce S-400'lerini satın aldığımız gibi satın alabilir."

National İnterest

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.