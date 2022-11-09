Rusya, Suriyeli savaşçıları Ukrayna'da görevlendiriyor

Yüzlerce Suriyelinin, Rusya'da eğitim gördükten sonra doğu Ukrayna'ya gönderildiği ancak henüz çatışmaya girmediği belirtildi

Bölgesel istihbarat kaynakları Middle East Eye'a verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'da ağırlıklı olarak muharip olmayan roller için 500'den fazla Suriyeli savaşçıyı ve son birkaç ay içinde genel olarak Luhansk ve Donetsk'teki güvenlik güçlerini görevlendirdiğini söyledi.

Kaynaklar, deneyimli savaşçıların ağırlıklı olarak muhalif güçlere ve IŞİD grubuna karşı mücadelede Rusya tarafından desteklenen, eğitilen ve yönetilen Suriye yanlısı hükümet birimlerinden geldiğini söyledi. Bunlar arasında Kaplan Kuvvetleri olarak bilinen 25. Özel Görev Kuvvetleri Birimi, Beşinci Kolordu ve ağırlıklı olarak Filistinli Suriyelilerden oluşan bir milis olan Liva el-Kuds yer alıyor.

WAGNER ASKER TOPLUYOR

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Suriye hükümet yetkilisi MEE'ye, Rusya'nın eski isyancılar da dahil olmak üzere Suriyelileri kendi özel kuvvetleri ve kötü şöhretli Wagner özel askeri yüklenicisi aracılığıyla topladığını ve Ukrayna'ya aktardığını söyledi.

Mart ayında, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, BM toplantısında Moskova'nın Orta Doğu ülkelerinden Ukrayna'daki savatşa yardım etmek için 16.000'den fazla başvuru aldığını söylemişti.

Ancak bu açıklama, birçok gözlemci tarafından Ukrayna'yı ve diğer Avrupa ülkelerini çatışmanın ilk günlerinde korkutma girişimi olarak algılandı.

Aynı ay, Suriye'de potansiyel işe alım çağrısında bulunan ve "her kişinin sahip olduğu özel becerilere ve uzmanlığa bağlı olarak 3.000 dolar" civarında önemli maaşlar vaat eden reklamların dolaştığını ortaya çıktı.

1000 SURİYELİNİN YARISI UKRAYNA'DA

2017'de IŞİD'e karşı savaşmak için kurulan Rus destekli bir grup olan IS Hunters'ın resmi Telegram kanalı da, askerlerin Ukrayna'da Ruslarla birlikte savaşmaları için Humus'taki üslerine kayıt olmaları çağrısında bulundu .

New York Times, bu yılın başlarında, Ukrayna'da konuşlandırılmadan önce en az 300 Suriyeli savaşçının ileri eğitim için Rusya'ya gönderildiğini bildirdi.

Suriye hükümet yetkilisi MEE'ye yaklaşık 1000 Suriyeli savaşçının eğitim için Rusya'ya uçtuğunu, ancak bunların sadece yarısının Ukrayna'ya gittiğini söyledi.

Yetkili, Suriyeli savaşçıların ana görevinin Luhansk ve Donetsk'te Wagner ve diğer askeri müteahhitler tarafından yönetilen alanlar için güvenlik ve koruma sağlamak olduğunu, ancak acil bir ihtiyaç ortaya çıkarsa savaş için cepheye çağrılabileceklerini söyledi.

DİL VE İLETİŞİM SORUNU

Ukraynalı bir yetkili MEE'ye, Kiev'in sahadan Suriyelilerin Ukrayna'ya konuşlandırıldığına dair belirtiler gördüğünü söyledi.

Bazı kaynaklar, savaşçıların koordinasyondan kaynaklanabilecek sorunlar ve dil engeli gibi bir dizi teknik sorun nedeniyle cepheye gönderilmediğini söylüyor:

“Açık bir savaş alanında Rus alaylarıyla sorunsuz iletişim kuramazlar, mesela Rus topçuları onları vurabilir. Ön cephe oldukça geniş bir alan olduğu için davranış sorunları olabilir."

Doğu Ukrayna'da şimdiden Suriyeli can kaybı olduğuna dair haberler var. Suriye'deki çatışmayı izleyen İngiltere merkezli bir aktivist grup olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu ayın başlarında Liva al-Kuds ve Kaplan Kuvvetleri'nden dokuz savaşçının Eylül ayından bu yana öldüğünü iddia etti.

Gözlemevi ayrıca, Kherson ve Donetsk'te Rus işgali altındaki toprakların savunmasına 2 bin Suriyeli savaşçının katıldığını iddia etti.

Ancak Suriye hükümet yetkilisi, Suriye'de ölenlerin sayısının iddia edilenden çok daha fazla olduğunu ve şimdiye kadar Ukrayna bombardımanında en az 50 kişinin öldüğünü söyledi. Yetkili, “Suriyeliler fiili savaşta yer almıyorlar, esas olarak cephe hatlarının yakınında lojistik olarak çalışıyorlar. Ancak, topçuların bir parçası olarak çalışan az sayıda var” ifadelerini kullandı.

Middle East Eye .