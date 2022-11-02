Rusya Potemkin'in kemiklerini Ukrayna'dan neden çaldı?

18. yüzyılda yaşamış komutan ve Büyük Katerina'nın sevgilisi Potemkin, Ukrayna'nın fethine yardım etmişti. Kremlin'in savaşı haklı çıkarmak için kullandığı bu tarihi kişiliğin önemi büyük görünüyor.

Ukrayna kuvvetleri bu hafta işgal altındaki liman kenti Kherson'a doğru ilerlerken, Kremlin'in kukla yöneticileri, Prens Grigory Aleksandrovich Potemkin'in kemiklerini çalmak için özel bir görevle 18. yüzyıldan kalma bir taş katedrale ekip gönderdi.

Prens Grigory Aleksandrovich Potemkin'in portresi

18. yüzyıl fatihinin hatırası, Kremlin'de Rus imparatorluğunu restore etmeye kararlı olanlar için canlıdır. Sevgilisi Büyük Katerina'yı 1783'te Kırım'ı ilhak etmeye ikna eden Potemkin'di. Herson ve Odesa'nın kurucusu, şu anda Karadeniz boyunca güney Ukrayna'da bulunan egemen bir olan “Yeni Rusya”yı inşa peşindeydi.

Başkan Vladimir V. Putin, imparatorluğun bir kısmını restore etmek hedefiyle Şubat ayında Ukrayna'yı işgal ettiğinde, Potemkin'in vizyonuna başvurdu.

Şimdi, Putin'in ordusu Odesa'ya yürüyüşünde başarısız olmuş ve Kherson'dan kovulmakla tehdit edilmişken büyük planları tehlikede. Ancak Kremlin'e sadık olanlar arasında Rusya'yı meşru imparatorluk olarak gördüklerine olan inançları hâlâ derin.

Bu inançla bir ekip, Aziz Katerina Katedrali'nin içindeki tek blok beyaz mermer mezar taşının altındaki bir mahzene indi.

Mahzeni ziyaret eden kişilere göre, Potemkin'in kalıntılarına ulaşmak için yerde bir kapak açıp dar bir geçitten aşağı inmeleri gerekiyordu. Orada, yükseltilmiş bir kürsü üzerinde tek bir haçla işaretlenmiş basit bir ahşap tabut buldular.

Tabutun kapağının altında, Potemkin'in dikkatlice numaralandırılmış kafatası ve kemiklerini tutan küçük siyah bir çanta vardı.

Kremlin vekilleri bu hırsızlığı gizlemek için özel bir çaba göstermedi. Tam tersine Kherson bölgesinin Moskova tarafından atanan başkanı Vladimir Saldo, Potemkin'in kalıntılarının Dnipro Nehri'nin batı kıyısındaki şehirden, Ukrayna birlikleri yaklaşırken Dnipro'nun doğusunda açıklanmayan bir yere götürüldüğünü söyledi.

Rus televizyonunda yayınlanan bir röportajda Saldo, "Potemkin'i bizzat biz taşıdık. Aziz Katerina Katedrali'ndeki kutsal prensin kalıntılarını sol kıyıya taşıdık” dedi.

Yerel Ukraynalı aktivistler, kilisenin yağmalandığını ve kemiklerle birlikte saygı duyulan Rus kahramanlarının heykellerinin kaldırıldığını doğruladı. “Büyük Catherine ve Potemkin” kitabının yazarı tarihçi Simon Sebag Montefiore'nin sayımına göre, Potemkin'in huzurlu barışı dokuzuncu kez kesintiye uğradı.

Montefiore bir röportajda, kitabının 2000 yılında yayınlanmasından kısa bir süre sonra Kremlin'in, Putin'in çalışmalarına ne kadar hayran olduğunu söylemek için kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Ancak Montefiore, Putin'in tarih okumasının derinden kusurlu olduğunu ve savaşının, Potemkin'in ve erken Rus emperyalistlerinin inşasına yardım ettiği Mariupol ve Mykolaiv gibi Ukrayna şehirlerini mahvettiğini söyledi.

("Potemkin köyü" terimi, istenmeyen bir durumu gizlemek için inşa edilmiş etkileyici bir cepheyi tanımlamak için icat edildi, ancak Montefiore, terimin yanlış bir şekilde günümüz Ukrayna'sında başarılı olan prense atfedildiğini söylüyor.)

Montefiore, Potemkin ve İmparatoriçe Catherine'nin bu bölgeyi farklı etnik kökenlere ve ulusal kökenlere sahip canlı bir insan karışımının yaşadığı, Akdeniz'e açılan kozmopolit bir pencere olarak gördüklerini söyledi.

Potemkin'in inşasına yardım ettiği şehirlerin yıkılmasının Putin'i bu eski zaferleri yok etme rolüne soktuğunu söyledi.

Potemkin'in mezarının yağmalanması, Rusya'nın Ukrayna kimliğini yok etme çabalarının bir parçası. Rus kuvvetleri, Ukrayna Ortodoks kiliseleri, ulusal anıtlar ve kültürel miras alanları da dahil olmak üzere Ukrayna hazinelerini yok etti, sistematik olarak yağmaladı. 2300 yıllık İskit kültürüne ait altın antikaları kaçırmak için uzmanlar da gönderdiler.

24 Ekim itibariyle, Birleşmiş Milletler ajansı olan UNESCO, 200'den fazla kültürel mekanda hasar ve yıkım belgeledi.

Ünlü bir askeri komutan ve devlet adamı olan Potemkin'in kemikleri ise Kremlin'de yankı uyandırdı. Potemkin ve Katerina'nın "aşırı çapkın yaşam tarzını ve coşkulu siyasi zaferlerini" yazan Montefiore, ikilinin "Romanov'un yaldızlı majestelerini birleştirmeye çalıştıkları için" Putin ve aşırı milliyetçilerin gözünde tarihi bir öneme sahip olduklarına dikkat çekti.

Montefiore, Potemkin 1791'de öldüğünde, yaslı imparatoriçe büyük bir cenaze töreni emretti ve cesedinin Kherson'a getirildiğini, burada bir mahzende özel olarak inşa edilmiş mezarda açık olarak sergilendiğini yazdı.

Çariçe Katerina 1796'da öldüğünde, burası bir tür hac yeri haline gelmişti. Bu durum 1801'de uğradığı suikasta kadar Rusya'yı yöneten oğlu ve halefi Paul I'i çileden çıkardı. Potemkin'in isimsiz bir mezara gömülmesini emretti ve bazı rivayetlere göre yerel bir yetkiliye Potemkin'in kemiklerini yakındaki Devil's Gorge'da parçalayıp dağıtmasını emrettiği söylendi. Ancak verilen emirlerin yıllarca yerine getirilip getirilmediği belli değildi.

1818'de mahzende yapılan bir aramada, kalıntıların hala orada olduğu tespit edilemedi. 1859'da ve ardından 1873'te kalıntıların gerçekten büyük prense ait olduğunu belirlemek için mezar tekrar açıldı. Kafatasında mumyalama işleminin bir parçası olarak bırakılan üçgen bir delik orada olduğunu kanıtladı.

Bolşevik Devrimi şiddetlenirken, Aziz Katerina mahzeni bir kez daha açıldı ve Montefiore'nin kitabında belirttiği gibi, orada kalıntıları bulan devrimcilerin sararmış fotoğrafları da vardı.

1930'da genç bir yazar, Komünistlerin Kherson'un Din Karşıtı Müzesi olarak yeniden adlandırdığı Aziz Katerina kilisesini ziyaret etti. Bu sefer "II. Katerina'nın sevgilisi Potemkin'in kafatası" ve "II. Katerina'nın sevgilisi Potemkin'in kemikleri" bulunan iki ayrı garip sergiye rastlandı. Keşiften kısa bir süre sonra, kalıntılar yine mahzene gömüldü.

Mezar, 1980'lerde kalıntıların kimliğini doğrulamak isteyen yetkililer tarafından yeniden açıldı.

Montefiore, araştırması sırasında kalıntıları görmek için bizzat Aziz Katerina kilisesine gitti, ancak tahta tabutun içinde basit siyah bir çantada saklandığını kitabında yazdı.

Şu anda nerede oldukları veya Kremlin'in onlarla ne yapmayı planladığı belli değil. Montefiore, Potemkin'in kalıntılarının Rusya'ya doğru yola koyulmasını ve burada "aşırı milliyetçiliğin tüyler ürpertici bir dangalak televizyon şovunda" yer alabileceklerini umuyor.

Marc Santora, The New York Times

Marc Santora, Londra merkezli, NYT'nin Uluslararası Haber Editörüdür. Daha önce Varşova merkezli Doğu ve Orta Avrupa Büro Şefiydi. .