'Rusya, kötü eğitimli askerleri savaşa gönderiyor'

Batılı analistlere göre Rusya, yeni askere alınan askerleri çok az eğitimle Ukrayna'nın doğusunda cephe önlerine sürerken, yoğun ancak etkisiz saldırılar düzenleyerek ağır kayıplar veriyor.

Rus medyasında, seferber olmuş askerlerin akrabalarına yüksek zayiat oranlarından bahsettikleri bildiriliyor. Savaşa kötü hazırlandığı belirtilen Rus piyadelerinin topçular tarafından vurulduğunu gösteren tüyler ürpertici videolar iddiaları kısmen destekliyor. Ukraynalı insansız hava araçları tarafından çekilen videolar bağımsız olarak henüz doğrulanmadı, kesin konumları belirlenemedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yaptığı açıklamada, 21 Eylül'de emrettiği seferberlikte, 49.000'i halihazırda cephede olan Rus ordusuna 318.000 asker eklendiğini duyurdu. Ancak, bazı askerlerin konuşlandırıldıktan birkaç gün sonra öldürüldüğüne ve yetersiz eğitim, zayıf teçhizatla ilgili yaygın şikayetleri kabul etmedi.

Dikkatler son zamanlarda Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın elindeki Kherson şehrine yavaş yavaş yaklaştığı güney cephesine çevrildi. Kremlin aynı zamanda doğu Donbas bölgesine daha fazla asker gönderiyor, Ukrayna'nın son ilerlemelerini durdurmaya çalışırken kara kuvvetlerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Ukrayna ordusunun komutanı General Valerii Zaluzhnyi, Telegram'da yayınlanan açıklamasında, Rus kuvvetlerinin cephenin bazı kısımlarındaki saldırılarının yoğunluğunu üç katına çıkardığını ve günde 80 kadar saldırı düzenlediğini söyledi. Zaluzhnyi, saldırıların nereden geldiğini ya da ne kadar büyük olduğunu ise belirtmedi.

Zaluzhnyi bir telefon görüşmesinde, Avrupa'daki en büyük müttefik komutan olan ABD'den General Christopher Cavoli'ye “savaşçılarımızın cesareti ve becerileri sayesinde” Ukraynalıların saldırıları geri püskürttüğü bilgisini paylaştığını da söyledi.

Washington merkezli bir analiz grubu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir değerlendirme, Rusya'nın Donbas'ta zemin kazanmadığını ileri sürdü. Değerlendirmede, "Moskova kuvvetleri, başarıyı garantilemek için yeterli asker toplamadan önce saldırarak “yeni seferber edilmiş personel arzını marjinal kazanımlar için boşa harcıyor” denildi.

Enstitü, "Rus kuvvetleri, Ukrayna savunmasının üstesinden gelebilecek kadar büyük bir kuvvet toplamak için yeterli sayıda seferber edilmiş personelin gelmesini beklemiş olsaydı, bu tür taarruz operasyonlarında muhtemelen daha başarılı olurdu" şeklinde görüş belirtti.

Rus saldırıları, Bakhmut ve Avdiivka da dahil olmak üzere birçok kasaba ve köye yönelmiş durumda. Ukrayna Ulusal Polisi, Donetsk şehrinin bir banliyösü olan Marinka'daki tüm sivillerin tahliye edildiğini söyledi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kreminna kasabasında güçlerini besleyen kilit bir yolu engellediğini de açıkladı.

Kherson'u Şubat ayından bu yana kontrol eden Rus işgal yönetimi, belediye kaynaklarını yağmaladıktan sonra büyük ölçüde şehirden çekilirken bazı askeri birlikler de geri çekilerek Dinyeper Nehri'nin doğu kıyısında yeniden toplandığı ifade edildi. Ancak Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna ordusunun şehri geri almasını durdurmak için batı yakasına yaklaşık 40.000 asker yerleştirdiğini duyurdu.

Rus yetkililer, sivilleri Kherson'dan çıkarma emri verdi, ancak bilinmeyen sayıda insan bölgede kaldı. Bölgedeki üst düzey Rus vekil yetkilisi olan Kirill Stremousov, kovuşturmayla karşı karşıya kalacak olan Ukraynalı sempatizanları tespit ettiklerini belirtti. Analistler, Rus yetkililerin şehrin kontrolü için yerel sakinlerin Ukrayna kuvvetlerine hayati istihbarat sağlayabileceğinden korktuğunu söylüyor.

The New York Times .