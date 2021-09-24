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Rusya, Almanya seçimleri öncesinde siber saldırılarıyla suçlandı

Avrupa Komisyonu, Rusya'yı Pazar günkü Almanya seçimlerinden birkaç gün önce siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

17 Dakika Önce
2021-09-24 21:35:02
Rusya, Almanya seçimleri öncesinde siber saldırılarıyla suçlandı

Avrupa Komisyonu, Rusya'yı Pazar günü Almanya'da yapılacak parlamento seçimlerinden birkaç gün önce Avrupa'nın demokratik süreçlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

Avrupa Komisyonu Cuma günü yaptığı açıklamada, "AB Üye Devletleri topluca Ghostwriter olarak adlandırılan kötü niyetli siber faaliyetler gözlemledi ve bunları Rus devleti ile ilişkilendirdi" dedi.

Açıklamada, "Bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi, demokratik değer ve ilkelerimizi ve demokrasilerimizin temel işleyişini tehdit etmeye çalıştıkları için bu tür faaliyetler kabul edilemez" denildi.
 
AB'ye göre, saldırılar "bilgisayar sistemlerine ve kişisel hesaplara erişerek ve verileri çalarak AB'deki çok sayıda Parlamento üyesini, hükümet yetkilisini, politikacıyı ve basın ve sivil toplum mensuplarını hedef aldı."

Bir AB yetkilisi Cuma günü CNN'ye verdiği demeçte, bu saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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