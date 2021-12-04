Ruslara satrancı o öğretti

Lenin hırslı bir satranç oyuncusuydu. Rus satranç sporcularının dünyada ün ve başarıları onun başlattığı eğitim kampanyasına borçlu...

Bugün, 1908'de İtalya'da çekilmiş bir fotoğrafta, Lenin'in bir başka Bolşevik olan Alexander Bogdanov ile yoğun bir satranç oyunu oynadığı ve ünlü Rus yazar Maxim Gorky'nin baktığı bir dizi fotoğraf görebiliyoruz.

Aslında, Lenin'in ziyarete geldiği kişi ünlü Rus yazar ve diplomat Gorki'ydi.

Lenin ile Bogdanov, Gorki'nin Capri adasındaki evinde satranç oynadıkları ünlü kareyle ilgili olarak Gorki, anılarında Lenin'in satrançta kaybettiğinde "bir çocuk gibi küsüp" sinirlendiğini yazıyor.

Lenin, Avrupa'daki sürgünü sırasında bisiklet de kullandı. Bisiklete binmenin kolay olmadığı ve Paris'tekiler gibi bazı sokaklar tamamen tehlikeli olduğu için, o dönem önemli ölçüde cesaret gerektiren bisiklet gezisine de başladı.

Bisiklet kazası

1910'da Lenin bir kaza geçirdi. Daha sonra annesi Maria Alexandrovna'ya yazdığı bir mektupta olayı şöyle anlattı: "Juvisy'den geliyordum ve otomobil bisikletimi düzleştirdi (atlamayı başardım). Kalabalık ehliyet numarasını yazmama yardım etti ve tanık oldular. Otomobilin sahibini tanıdım. (bir vikont, kahretsin) ve şimdi onu dava ediyorum... Kazanmayı umuyorum."

Lenin davayı kazandı, vikonttan ödenmesi gereken tutarı aldı, yeni bir bisiklet aldı ve güvensiz sürüşlerine devam etti.

İlk sporlar, bisiklet ve satranç

Ekim Devrimi'nden sonra teşvik edilen ve geliştirilen ilk spor türleri bisiklet ve satrançtı. İlk büyük bisiklet yarışması 1918'de, ilk satranç şampiyonası ise 1920'de gerçekleşti (geleceğin şampiyonu Alexander Alekhin kazandı).

Çar II. Nicholas ve bisiklet kullanan oğlu Aleksey Romanov...

Sovyet Sporunun Üç Devi adlı belgesel filminde dünya satranç şampiyonu Anatoly Karpov, "Hükümet, satrancın eğitim sisteminin bir parçası olduğunu, ulusun kültürünü yükseltmeye ve yoksul bir ülkede cehaletle mücadeleye katkıda bulunabileceğini anladı" diyor.

Diğer spor türleri de o dönemde hükümet desteği aldı ("burjuva eğlencesi" olarak kabul edilen tenis ve birkaç diğer şanssız disiplin hariç) ve Çarlık zamanlarında hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Hükümet kendini 'sağlıklı bir ulus kurmaya' adadı.

Bodganov ise, hayatının ilerleyen döneminde kan nakli için bir araştırma enstitüsü kuracaktı.

Russia Beyond

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.