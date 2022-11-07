Ortodoks din adamının ABD tarafından tedarik edilen bir HIMARS fırlatıcısından çıkan füzenin isabet etmesi sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Moskova Patrikhanesi yaptığı açıklamada, kıdemli Rus askeri rahip Mihail Vasilyev'in Ukrayna'da öldürüldüğünü duyurdu. Rus basınında çıkan haberlere göre, rahibin ABD yapımı bir HIMARS sistemi tarafından fırlatılan füzenin şarapnel yaralarından öldü.

Rahip, Patrikhane'nin Rusya'nın stratejik füze kuvvetleri için kullandığı St. Barbara Katedrali'nin rektörüydü.

Patrikhane, 51 yaşındaki din adamının onlarca yıldır Rus ordusunda hizmet ettiğini kaydetti. Vasilyev, Rusya'nın Kosova ve Bosna'daki barışı koruma misyonları, Abhazya ve Kırgızistan'daki çatışmalar, Rusya'nın Kuzey Kafkasya'sındaki isyanlar ve Suriye'deki operasyon sırasında ülke birliklerine manevi rehberlik amacıyla birçok silahlı çatışmada yer aldı.

Vasilyev, bir Rus askerinin özverili cesaret ve istisnai yiğitlik sergilediği için alabileceği en yüksek emirlerden biri olan Cesaret Nişanı da dahil olmak üzere birçok devlet nişanının sahibiydi.

Russian Today .