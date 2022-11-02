Rus Ortodoks Kilisesi'nden LGBT açıklaması

Rus Ortodoks Kilisesi, LGBT propagandasına ve cinsiyet değişimine karşı tutumunu açıkladı

Kilise “cinsiyet onayı” ameliyatına karşı çıkıyor, ancak eşcinsellerin taciz edilmesini kesinlikle onaylamıyor.

Rus Ortodoks kilisesinden bir sözcü, günahı günahkardan ayırt etmenin Hıristiyanlık için temel olduğunu, bu nedenle Rus Ortodoks Kilisesi'nin, eşcinseller de dahil olmak üzere davranışlarını günahkar bulduğu kişilerin taciz edilmesine karşı çıktığını söyledi.

Rus Ortodoks Kilisesi Halkla İlişkiler ve Bilgi Departmanı başkanı Vladimir Legoyda, bugün yayınlanan bir demecinde , "Günahkar eylemleri sergilemek, başkalarını bu eylemlere dahil etme girişimleri yasaya aykırı olmalıdır. Ama kimse aşağılanmamalı" dedi.

Sözcü, “Günahkâr eğilimleri” olan insanları bir rahiple ya da en azından bir terapistle tartışmaya çağırdı.

LGBT PROPAGANDASI

Legoyda, queer olarak alenen 'açığa çıkma'nın, kendilerini “ilerici” olarak nitelendiren kişilerin koşulsuz onayını gerektiren bir “propaganda eylemine” dönüşen bir eyleme örnek olduğunu belirtti: "Modern toplum, onun görüşüne göre her türlü cinsel davranışın sınırlandırılması gereken 'özel hayat' kavramını kaybetti."

Açıklama, Legoyda'nın Kilise'nin şu anda Rus parlamentosunda tartışılmakta olan 'eşcinsel propagandası' konulu bir yasa tasarısına yönelik tutumunu açıklarken geldi. Devlet Duması tarafından geçen hafta ilk oturumda onaylanan yasa tasarısı, “geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin propagandasını yapmak” için para cezaları getirecekti. Rus Ortodoks Kilisesi yasayı desteklerken, eleştirmenler LGBT topluluğunun üyelerinin bu nedenle tacize maruz kalacağını savundu.

"AMELİYAT SUÇ FİİLİ"

Legoyda, rahiplerin asla bir itirafı ihlal etmemesi gerektiğini ve eşcinselliklerini sır olarak ifşa eden cemaatçileri şikayet etmemesi gerektiğini vurguladı. Bunu yapmanın iyi bir rahibin yapması gereken şeyle tamamen çelişeceğini ve topluma hiçbir fayda sağlamayacağını savundu.

Sözcü 'cinsiyet değişimi ameliyatına' kesin olarak karşı olduğunu ifade etti ve şu anda birçok Batı ülkesinde moda olan müdahaleyi “cinsiyet ideolojisinin bir unsuru, insanların, hatta son zamanlarda çocukların bile hayatlarını mahveden bir suç fiili” olarak nitelendirdi.

Legoyda, bu tür ameliyatların hastaları “kısır” hale getirdiğine ve Rusya'da yasaklanması gerektiğine inanıyor.

RussianToday .