Hollanda'da bir grup anarşist, Yandex kurucusunun servetini ve Ukrayna'daki çatışmayı protesto amacıyla Rus milyarderin mülkünü bastı

Rus arama motoru Yandex'in milyarder kurucusu Arkady Volozh'un Amsterdam'daki mülkü işgalciler tarafından işgal edildi. Grubun üyeleri, Ukrayna'daki çatışmayı ve kapitalist “parazitlerin” faaliyetlerini protesto etmek için onaylanmış Rus binasını devraldıklarını duyurdu.

NRC'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre Volozh, AB tarafından yaptırıma tabi tutuluyor ve bu nedenle şu anda binanın satılması veya bakımının yapılması yasak. Şehrin zengin güney kesiminde bir yerleşim caddesinde bulunan binanın cephesinde “savaş ve kapitalizme karşı” yazan pankartlar asılı.

Hollanda haber sitesi, polisin ziyaret ettiğini, ancak ziyaretin sonucunun belirsiz olduğunu kaydetti. Ayrıca binada kaç kişinin kaldığı veya nasıl giriş yaptıkları da belli değil.

İşgalci grup yaptıkları açıklamada, "savaşa, oligarkların ve milyarderlerin açgözlülüğüne ve imparatorluğun yarattığı parazitlere karşı" olduklarını söyledi. Grup, oturma eylemlerinin “devletlerine karşı savaşan Ukraynalı ve Rus anarşistleri desteklemek için” yapıldığını da sözlerine ekledi.

Volozh, adının AB'nin yaptırımlar kara listesinde görünmesi üzerine bu yaz başında Yandex'in CEO'luğundan istifa etmişti. Ancak şirket gelişmeye devam etti ve Temmuz ayında yaklaşık 2.000 yeni çalışanın işe alındığını duyurdu. Daha sonra ise teknolojisini Meksika ve Brezilya'daki şirketlere satmayı planladığını duyurdu.

Yandex, Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi olarak Rusya'daki aramaların yaklaşık %60'ında kullanılıyor. Yandex NV şirketinin ise Amsterdam'da bulunuyor.

RussianToday .