Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Naryshkin, İngiltere eski Başbakanı Liz Truss'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderdiği iddia edilen 'Bitti' mesajına ilişkin açıklamada bulundu

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Naryshkin, Kuzey Akım sabotajıyla ilgili Liz Truss'ın "bitti" mesajının "dolaylı onay" anlamına geldiğini söyledi.

Rossiya 1 kanalıyla yaptığı kısa röportajda Naryshkin'e, Rus istihbaratının Truss'ın kısa mesajını Eylül ayında Baltık Denizi'nin dibindeki boru hatlarında yaşanan patlamalara bağlamak için "yeterli gerekçeler" olup olmadığına inanıp inanmadığı soruldu.

Naryshkin soruya, iddiaların gerçek olup olmadığı hususunda "yalnızca dolaylı bir onaya sahibim" şeklinde cevap verdi.

Ekim ayı sonlarında, Rusya Savunma Bakanlığı İngiltere'yi, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hatları sabotajında ​​yer almakla açıkça suçlamıştı.

Bakanlığa göre, Ukrayna'nın Ochakov kentinde bulunan Kraliyet Donanması'ndan "İngiliz uzmanlar", boru hatlarına yönelik saldırının "planlanması, desteklenmesi ve yürütülmesinde yer aldı"

Londra, suçlamalar üzerine Moskova'nın "destansı yanlış iddialar sattığını" iddia eden bir tweet ile karşılık verdi.

TRUSS'A RUS HACKER OPERASYONU

Geçen hafta, Fin-Alman teknoloji ortaklı işadamı ve sosyal medya fenomeni Kim Dotcom, Twitter'da Truss'ın Blinken'e "Bitti" mesajını "boru hattının patlamasından bir dakika sonra ve kimsenin haberi olmadan önce" ilettiğini iddia etti.

Girişimci iddialarına herhangi bir kanıt sunmadı, ancak Moskova'nın Londra ve Washington'a Kuzey Akım sabotajı suçlamalarını Birleşik Krallık Başbakanı'nın telefonunu hackleyerek elde ettiği verilere dayandırdığını öne sürdü.

İşadamı ayrıca patlamalarla ilgili medyaya bilgi ulaştıran kaynakların muhtemelen Rusya için çalışan bilgisayar korsanları olduğunu, Truss'ın görev süresi boyunca İngiliz ve yabancı yetkililerle son derece hassas olan iletişimlerini elde edebildiğini söyledi.

Daha önce Liz Truss'ın telefonunun 'Ruslar tarafından hacklendi'ğine ilişkin medyada haberler yer almıştı.

Öte yandan Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'nin Truss'ın tartışmalı mesajı hakkında yorum yapması gerektiği konusunda ısrar etti. Sözcü, “dünya çapında milyonlarca insan dünya enerji güvenliğine ne olduğunu bilme hakkına sahip, ABD ve İngiltere'nin saldırıda rol alıp almadığını bilmeye hakkı var" dedi.

RussianToday .