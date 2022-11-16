Rus albay ofisinde ölü bulundu

Rus ordusunun seferberlik faaliyetinde görevli bir albay, ofisinde vücuduna beş el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu. Albayın gizemli bir 'suikast' mi yoksa 'intihar' sonucu mu öldüğü tartışılıyor.

Vladimir Putin'in ilan ettiği seferberlik faaliyetine yakından katılan Rus albay Vadim Boyko ofisinde ölü bulundu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Rusya'daki seferberlik kampanyasına üst düzey görevli olarak katılan 44 yaşındaki Albay Vadim Boyko'nun ölüm sebebi "çoklu kurşun yarası" olarak açıklandı.

Albay Boyko, Vladivostok'taki prestijli Makarov Pasifik Yüksek Deniz Okulu'nun başkan yardımcılığı görevindeydi. Albayın rutin işlerini yürüttüğü ofisine girdikten kısa süre sonra beş el silah sesi duyulduğu bildirildi.

Rus medyasına yansıyan haberlerde ise olayın ilk olarak "intihar" olduğu belirtilirken albayın kendini beş kez göğsünden vurmasının intihar olup olmadığı şüphe uyandırdı.

Albayın ölümüyle ilgili herhangi bir intihar notuna ise rastlanmadı.

Ülkedeki güvenlik kuvvetleriyle yakın bağlantılı kaynaklar ise, kriminal müfettişlerin albayın cesedinin yanında beş boş mermi kovanı ve dört Makarov tabanca bulunduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar, albayın kendini beş kez göğsünden vurmuş olabileceğini kabul etmedi.

Albay Vadim Boyko, daha önce Halep'teki Rusya Koordinasyon Merkezi başkanlığını yürütmüştü. .