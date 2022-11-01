Roubini: 3. Dünya Savaşı'ndayız, her şey ikiye bölünecek

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, “Ukrayna ve siber uzayda” kesinlikle yeni bir dünya savaşının fiilen devam ettiğini, dünyada her şeyin ikiye bölüneceğini açıkladı.

Der Spiegel ile röportaj yapan New York Üniversitesi profesörü Roubini, dünyanın en akut sorunlarından bazılarını sıraladı.

Roubini, IMF'nin ev sahipliğini yaptığı yakın tarihli bir toplantıyı hatırlatarak, orada yaptığı bir konuşmada, "1940'lardaki gibi bir savaş değil de 1970'lerdeki gibi bir ekonomik kriz yaşarsak şanslı olacağımızı" söyleyen tarihçi Niall Ferguson'a atıfta bulundu.

Roubini, büyük küresel tehditlerden bahsederken, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaya değindi ve İran ile İsrail'in de “çarpışma rotasında” olduğunu ekledi.

HER ŞEY İKİYE BÖLÜNECEK

Roubini, Washington ve Pekin arasındaki rekabetin gerilimi büyük ölçüde artırdığını belirterek, ABD'nin Çin'e belirli yarı iletkenlerin ihracatını yasakladığını ve Avrupa ülkelerine ulusal güvenlik gerekçesiyle ticari bağlarını kesmeleri için baskı yaptığını da sözlerine ekledi.

Küreselleşen dünyanın dağılmasının yaklaşmakta olduğuna inanan Roubini, “ticaret, finans, teknoloji, internet: Her şey ikiye bölünecek” diye tahminde bulundu.

"Müttefik olmayan ülkelerin çatışmada ABD tarafını seçip seçmeyecekleri belli değil" diyen Roubini, "Bir Afrika ülkesinin başkanına neden 5G teknolojisini Batı'dan değil de Çin'den aldığını sordum. Bana, biz küçük bir ülkeyiz, bu yüzden birileri bizi nasılsa gözetleyecek. O zaman Çin teknolojisini de alabilirim, daha ucuz" dedi.

Profesör Roubini, ABD ve Avrupa'daki siyasi sistemlerin sorunlarla başa çıkamayabileceğinden ve bunun da sağcı hükümetlerin yükselişine yol açabileceğinden endişe ediyor.

Nouriel Roubini, 2008-09 mali krizini öngörmesiyle öne çıkmış ve Wall Street piyasasında 'Doctor Doom' olarak adlandırılmıştı.

RussianToday