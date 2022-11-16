Ronaldo için geri dönüş yok!

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla son maçını oynamış olabilir.

ESPN'e göre Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, Portekizli yıldızın İngiliz TV sunucusu Piers Morgan ile yaptığı ve kulübünün kendisine "ihanet etmekle" suçladığı bomba gibi röportajın ardından kulüp yetkililerine Cristiano Ronaldo'nun bir daha asla takım için oynamaması gerektiğini söyledi.

Ronaldo'nun kendisine saygı duymadığını söylediği teknik direktör Eric Ten Hag'ın kulübünün eşbaşkanı Joel Glazer, CEO'su Richard Arnold ve futbol direktörü John Murtough ile bir araya gelerek olası disiplin cezalarını tartıştıkları anlaşıldı.

KATAR'DAN SONRA GERİ DÖNÜŞ YOK İDDİASI

Ronaldo'nun yorumlarının kabul edilemez olduğu ve Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'deki milli maçlarını tamamladıktan sonra takıma geri dönmesinin mümkün olmadığınının kulüp yönetimine iletildiği anlaşılıyor.

M. United, röportajdan ancak Pazar günü Fulham'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından haberdar oldu. Kulübün Ronaldo'nun iddialarına nasıl yanıt vereceği konusunda yasal yollar aradığı iddia ediliyor.

Ronaldo, Tottenham Hotspur'a karşı Premier Lig maçında yedek oyuncu olarak çıkmayı reddettiği için Ten Hag tarafından azarlanmıştı.

İlk bölümü bugün yayınlanacak olan onaylanmamış röportaj, Ronaldo'nun sahadaki konumunun takımdaki birlik ve beraberlik pahasına uygun olamayacağı fikrine varan Ten Hag ve United için bardağı taşıran son damla olacak gibi görünüyor.

Russian Today .