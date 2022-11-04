Putin yeni seferberlik rakamlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı, seferber edilen 300.000 yedek askere ek olarak 18.000 gönüllünün orduya katıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun seferberlik çağrısı ile ordu saflarındaki sayının 300.000'den fazla arttığını açıkladı. Çağrı, Ukrayna'da devam eden ihtilafın ortasında Eylül ayında cumhurbaşkanı tarafından emredildi.

Putin, bugün Moskova'daki Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen törenden sonra sefeerberlikle ilgili açıklamada bulundu. “Zaten 318.000 [harekete geçirilmiş yedeğimiz] var. Neden 318.000?.. Çünkü gönüllüler geliyor” diyen Rusya Devlet Başkanı, “gönüllü sayısının azalmadığını” sözlerine ekledi.

Rusya'da kısmi seferberlik 21 Eylül'de başlamıştı. Savunma Bakanlığı yedek asker çağırarak mevcut ordunun gücünü artırmayı planladığını söyledi.

Putin'in son açıklamalarına göre, askere alınanların 49.000'i şimdiden Ukrayna'da ön saflarda yer alırken, geri kalanı hala eğitim görüyor.

Putin ayrıca, devletin bu yedeklerin ailelerini desteklemek için gereken her şeyi yaptığında ısrar etti ve aynı şeyi yapan gönüllü hareketleri övdü.

Putin, Pazartesi günü kısmi seferberliğin sona erdiğini duyurmuştu.

Russian Today .