Putin, Sibirya gezisinde yüzlerce ayı ile karşılaştı; sözcüsü espri yaptı

Putin'in Sibirya gezisi sırasında çadırına yüzlerce ayı yaklaştı... Danışmanı ise esprili bir tavırla, “Başkan olduğunu öğrenince durdular” diye konuştu

İngiliz gazetesi Daily Mail, büyük bir ayı sürüsünün Rusya Devlet Başkanı Putin'in kampına yaklaştığını, Putin'in güvenliğinin neredeyse tehlikeye girdiğini yazdı.

Putin'in Sibirya'ya ziyareti sırasında yaptığı kamp gezisinde üst düzey yardımcısı durumun kontrol altında olduğunu doğruladı.

Peskov'dan espri

Gazeteye göre, Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov, konuya esprili bir şekilde yanıt vererek ayıların “Rusya cumhurbaşkanı olduğunu anladıktan sonra ondan uzak durduğunu” söyledi.

Peskov, son seçimlerin ardından imajını güçlendirmek için tasarlanan Rusya'nın geniş doğu bölgesindeki son kamp maceraları hakkında, Putin'in güvenlik korumalarının yeterli olduğunu söyledi.

Bu geziden yansıyan bir görüntüde, Putin'in güvenlik şefi ile konuştuğu, geceleri bir veya iki ayının çadıra yaklaştığını söylediği duyuluyor.

Rus televizyonunda yayımlanan bu video sorulduğunda Peskov, şaka yapmadan önce güvenliğin yeterli olduğu konusunda ısrar etti ve "Ayrıca ayılar, Putin'in kendisi olduğunu görebiliyordu!" şeklinde konuştu.

Sayano-Shushinskaya Doğa Koruma Alanı'nın yöneticisi Gennady Kiselov ise, Putin'e ayıyla tehlikeli bir karşılaşmaya ne kadar yakın olduğunu söyledi. Kiselov, aralarındaki mesafenin kısa olduğuna dikkat çekerek, "Burası sizin kampınız ve ayı da buradaydı" dedi.

600 ayı!

Putin'in yakaladığı iddia edilen bir balık akşam yemeği için pişirilirken ayının yemek kokusundan etkilenmiş olabileceği açıklandı.

Putin başka bir çekimde “Burada kaç ayı var?” diye sorarken Kiselov, “Hesaplamak zor, yaklaşık 600” dedi. Bunun üzerine Putin, “çokmuş” yanıtını verdi.

Kiselov ayrıca Putin'e üç Sibirya bölgesinin (Krasnoyarsk, Khakassia ve Tuva) çevresinde vahşi kurt sürüsünün fotoğrafını gösterdi.

Yetkili, "Beslenmelerinin kalitesine bakın, kuyruklarını sallıyorlar, burada mutlular ve yeterince yiyecek var" dedi.

Tartışmalı gezi

Önümüzdeki ay 69 yaşına girecek olan Putin'in sağlık sorunlarıyla ilgili son söylentilere son vermek için bu gezinin bir manevra olduğuna dair işaret sayılırken Putin'in kamp gezisinin görüntülerinin yayınlaması iki buçuk hafta erteledi.

Daily Mail'e göre, Putin şu anda Covid-19 salgını nedeniyle kendini tecrit ediyor.

Ancak virüsün bulaştığı bilinen yakın güvenlik korumaları nedeniyle Putin'in sağlık durumuyla ilgili şüpheler sözkonusu.

Putin'in sağlık gözlemcilerinden biri olan siyasi analist Valery Solovy, geçen hafta Echo Moscow radyo istasyonunda Rusya cumhurbaşkanının "operasyona ihtiyacı olduğunu" iddia etmişti.

Ancak Putin, 25 Eylül Cumartesi günü televizyonda parlamentodaki parti liderleriyle video aracılığıyla konuşurken göründü. Putin'in Güvenlik Konseyi ile daha fazla toplantıya katılması ve Kremlin yanlısı Birleşik Rusya partisiyle bir oturuma ev sahipliği yapması bekleniyor. Kremlin, SVR General tarafından Putin'in ya erken evre Parkinson hastalığı ya da mide kanserinden muzdarip olduğu yönündeki "tamamen mantıksız" iddiaları defalarca reddetmişti.

Arap Postası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.