Putin, Rusya'nın milli kimliğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ulusal kimliğinin temelinin geçmişe saygı ve uzun süredir devam eden geleneklere sadakat olduğunu söyleyerek, bazı devletleri agresif bir şekilde dünya tarihini yeniden yazmaya çalışmakla suçladı.

Kabine toplantısında konuşan Rus lider, "milli kimliğimizin temeli nesillerin devamlılığı, geleneklere sadakat ve yüksek manevi ve ahlaki kurallar olmuştur ve olmaya devam etmektedir" dedi.

Putin, bu ilkelerin Rusya'nın kültürüne, yaratıcılığına ve günlük yaşamın diğer tüm yönlerine "yansıtıldığını, desteklendiğini ve geliştirildiğini" ve hatta hükümet düzeyinde tanımlandığını da sözlerine ekledi.

Geçen hafta Putin, devlet politikasının amacını Rusya'yı sosyo-kültürel tehditlerden korumak olarak belirleyen geleneksel değerler hakkında bir kararname imzaladı. Belge ayrıca geleneksel değerleri “nesilden nesile aktarılan ve Rusya'nın ulusal kimliğinin ana hatlarını çizen ahlaki kurallar” olarak tanımlıyor.

"YIKICI İDEOLOJİLERE KARŞI RUSYA'NIN EGEMENLİĞİ" VURGUSU

Söz konusu "kurallar" şöyle sıralandı:

Haysiyet, insan hakları ve özgürlükler, vatanseverlik, yüksek ahlaki idealler, güçlü aile değerleri, maddiyattan çok maneviyata öncelik verme, merhamet, adalet, karşılıklı yardımlaşma ve saygı, ortak tarihsel hafıza ve ulusal birlik.

Kararname ayrıca, ABD ve diğer “dost olmayan” ülkelerin ve bir dizi yabancı STK'nın eylemleri gibi bu değerlere yönelik mevcut tehditleri de listeliyor. Belgede, sözkonusu ülke ve kuruluşların "manevi değerleri ihmal eden ve tarihi gerçeği çarpıtan bir toplumun oluşumuna yol açan yıkıcı bir ideoloji"nin yayılmasıyla meşgul olduklarını kaydediliyor.

Putin bugün yaptığı konuşmada, bir dizi yabancı ülkenin “dünya tarihini yeniden yazma ve yeniden şekillendirme” girişimlerinin daha “saldırgan” hale geldiğini ve Rus halkını bölerek ve onları rehberlikten mahrum ederek Rusya'nın egemenliğini sarsmaya çalıştığını ifade etti.

Ülkelerin egemenliğinin sarsılması, tarihin çarpıtılması ve değerlerin erozyona uğraması kadar tarihi “mitler”le de yürütüldüğünü belirten Putin, "Ukrayna da dahil olmak üzere birçok ülkede bu senaryonun gerçekleştiğini gördük" ifadelerini kullandı.

Putin, bu senaryonun Rusya'da da denendiğini ancak ülkenin çıkarlarını savunmak için yeterince güçlü bir bariyeri zamanında kurmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Russian Today .