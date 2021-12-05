'Putin'in kozu: Poseidon'

ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, önümüzdeki stratejik istikrar görüşmelerinde, Rus yapımı Poseidon nükleer motorlu insansız denizaltıyı sınıflandırmanın çok zor olacağını yazdı.

19FortyFive yazarı Brent Eastwood, "Bu tamamen yeni bir silah türü. Muhtemelen, Amerikan silah kontrol uzmanlarına rahat vermiyor" ifadelerini kullandı.

Eastwood'a göre Poseidon, halihazırda NATO'nun Doğu Avrupa'ya yerleştirdiği hava savunma sistemi bağlamında, ABD'ye karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde koz olacak.

Poseidon, nükleer motora sahip robotik denizaltı sistemi. İlk kez 2018'de, Putin tarafından Federal Konsey'de duyurulmuştu.

Rus lider, bu araçların, donatılabileceği konvansiyonel ve nükleer mühimmatla, uçak gemileri, kıyı tahkimatı ve altyapı dahil çok farklı hedefleri vurabileceğini anlatmıştı.

Cenevre'de, temmuz sonunda, Rusya-ABD stratejik istikrar diyalogunun yeni turu başlamıştı. Moskova, görüşmelerde Poseidon'un müzakere edilebileceğini, ancak Rusya'da endişe kaynağı olan ABD silahlarının da masaya yatırılması gerektiğini açıklamıştı.

Poseidon hakkında ayrıntı

Eastwood, Poseidon denizaltısı hakkında şu ayrıntıları paylaştı:

7 fit çapında, 65 fit uzunluğunda ve 100 ton ağırlığında ve tahmini 70 knot hıza sahip. Bu, yalnızca 3,500 pound veya 1,5 tondan biraz daha ağır olan ABD Donanması'nın Mark 48 torpidosundan daha büyük. Nükleer savaş başlığının iki megatona kadar olması planlanıyor. Başarılı olursa, nükleer tehdidi Poseidon'a potansiyel olarak sınırsız menzil verebilir. Ruslar, 2027 yılına kadar 30 Poseidon'u hizmete göndermek istiyor.

SputnikTürkçe/19fortyfive.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.