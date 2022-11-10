Polis, Abramoviç'ten özür dileyecek

Reuters ve Wall Street Journal'ın haberine göre, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait İngiltere'ye bağlı Jersey adasındaki mülkleri basan polis, tazminat ödemeyi ve özür dilemeyi kabul etti.

İngiltere ve AB, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'da başlattığı askeri operasyona karşılık Mayıs ayında Rus oligark Abramoviç'i kara listeye almıştı.

Reuters'in haberine göre polis, "arama izinlerinin hukuka aykırı olarak elde edildiğini" ve "iptal edilmesi gerektiğini" kabul etti.

WSJ'nin Jersey Kraliyet Mahkemesi'ne yapılan başvuru belgelerine dayandırdığı habere göre, polisin Abramoviç'ten "özel bir özür" yayınlamayı kabul etti.

Milyarderin sözcüsü ise, "Abramovich her zaman yasalara uygun hareket etti, Jersey Polisinin bu yasadışı ve asılsız aramalarla ilgili hukuk dışı durumu kabul etmesinden memnunuz" açıklamasında bulundu.

Bu arada Jersey Eyaletleri Polisi ve Jersey Hukuk Memurları Departmanı, devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacaklarını söyledi.

Nisan ayında, Britanya'ya bağlı Jersey'deki bir mahkeme, Abramoviç ile bağlantılı 7 milyar dolarlık varlığın dondurulmasına karar verdi. Aynı zamanda, polis adanın St Helier'de bulunan binaya baskın düzenleyerek belgelere ve elektronik cihazlara el koydu.

Ancak, iki hafta sonra polis, el konulan tüm eşyaları iade etti. WSJ'ye göre mahkeme, kararında izinlerin ne şekilde yasadışı olduğunu belirtmedi.

Abramoviç servetini 1990'larda çoğunlukla petrol ve emtia ticareti yoluyla yaptı. 2000'lerde Rusya'nın Uzak Doğu'sunun en kuzeyinde bulunsn Chukotka Bölgesi'nin yöneticisi olarak görev yaptı. 2003 yılında İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satın aldı ancak bu yılın başlarında kulübü sattı.

Liz Truss, henüz İngiltere dışişleri bakanıyken, Mayıs ayında Abramoviç'i, Ukrayna krizinde “suç ortağı” olan Putin ile yakın bağları olan “oligarklardan ve kleptokratlardan” biri olarak nitelendirdi.

EUobserver haber sitesi Haziran ayında, Abramoviç'in hukuk ekibinin AB yetkililerine "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik politikasına hiçbir zaman destek vermediğini" iddia eden bir mektup gönderdiğini bildirdi.

RussianToday