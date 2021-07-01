Pişmemiş tavuk yıkanır mı?

Diyetisyen Nicole Hopsecger çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamanın doğru olmadığını belirtti.

“Çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamalı mıyım?” sorusuna “Tek kelimeyle, hayır” yanıtını veren Diyetisyen Nicole Hopsecger “Tavuğunuzu yıkamak aslında hastalık riskinin artmasına neden olabilir” dedi.

Diyetisyen Nicole Hopsecger konu ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Çiğ tavuğun yıkanmasıyla ilgili en büyük endişe, gıda kaynaklı hastalıkların yayılma riskinin artmasıdır. Çiğ tavuğu yıkarken etrafa saçılan sular, gıda kaynaklı hastalıklara neden Salmonella, Campylobacter ve C.perifiringens gibi zararlı bakterileri taşıyabilir.

Tavuğunuzu akan suyun altında duruladığınızda, lavabonuzun, çatal bıçak takımınızın, yakındaki yiyeceklerin, mahsullerin ve yakınlarda bulunan diğer her şeyin etrafına o suyu ve dolayısıyla bu bakterileri taşıyan suyun sıçraması riski vardır.

Zararlı bakterilerin yayılma riskini azaltmak için çiğ tavuk hazırlarken şu adımları izleyin:

Çiğ kümes hayvanlarını daima dondurucunuzun veya buzdolabınızın en alt rafında saklayın. Bu şekilde, potansiyel olarak zararlı bakterileri taşıyan suların hiçbiri ambalajdan ve diğer yiyeceklerin üzerine damlamaz.

Çiğ kümes hayvanlarını ellemeden önce ve sonra ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.

Bakterilerin potansiyel yayılmasını sınırlamak için çiğ kümes hayvanınız için diğer tüm yiyeceklerden, özellikle de ürünlerden ayrı bir kesme tahtası kullanın.

Diğer yiyecekleri hazırlamadan önce çiğ kümes hayvanları ile temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri ve kapları temizlediğinizden ve sterilize ettiğinizden emin olun.”

Kaynak: health.clevelandclinic.org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.