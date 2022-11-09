Pentagon: Şi ve Putin ittifakı derinleşiyor

Pentagon, Batılı devletlerin Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Moskova'yı tecrit etmeye çalıştığı bir zamanda Rusya ve Çin'in “bir ittifaka doğru ilerliyor” göründüğünü söylüyor.

Pentagon'dan Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl dün gazetecilere verdiği demeçte, “Rusya-Çin ilişkisinin derinleşmesini beklemeliyiz” dedi.

Dokuz ay önce Şi Jinping ve Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden birkaç gün önce sözde “sınırsız” stratejik ortaklıklarını imzaladılar.

Çin ve Rusya'nın eylül başında bir hafta boyunca 50.000'den fazla askerin katıldığı ortak askeri tatbikatlarına işaret eden Kahl, "Bunun yüzeysel bir ortaklığa karşı derin bir ittifaka doğru ilerlediğinin sinyalini vermeye gerçekten çok daha istekli oldular" dedi.

Çin, Rusya'yı ABD'ye karşı bir ağırlık olarak görürken, Batı'nın yaptırımları ve ihracat kontrolleriyle kuşatılan Rusya, "gidecek başka bir yeri yok" ve "ekonomik, teknolojik ve askeri potansiyel olarak" Çin'e giderek daha fazla bağımlı olabilir.

Kremlin'e ve savaşa yönelik şimdiye kadarki en doğrudan eleştiriyi yapan Çin lideri, geçen hafta Pekin'de Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede Ukrayna üzerinden nükleer silah kullanılmasına karşı uyarıda bulundu. Şi, Rusya'nın adını anmadı, ancak bir ay önce Putin Ukrayna'yı nükleer bir saldırıyla tehdit etmişti.

Kahl, Şi-Putin zirvesini gündeme getirmedi ancak ortaklığın bazı sınırları olduğuna inandığını söyledi. Çin, ABD yaptırımlarını tuzağa düşürmekten çekindiğini belirten Kahl, "şimdilik Rusya'yı askeri olarak açıkça desteklemek noktasında çok net davranıyor. Sınırları olmayan bir ilişki olmasına rağmen, Çin'in bu ilişki konusunda gergin olduğunu düşünüyorum, en azından bu ilişkinin birçok yönünün halka açık olması konusunda” dedi.

Kahl, ABD'nin şimdilik nükleer saldırılara misilleme yapma yeteneğini koruyarak ve "sonsuz bir silahlanma yarışına" girmeyerek bir nükleer saldırıyı caydırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

“Bu, oyuncak silahla en çok ölen çocuğun kazandığı bir yarışma değil” diyen Kahl, “Rusya'nın 2.000 nükleer silahı ve Çin'in 1.000 nükleer silahı varsa, ABD'nin 3.001'e ihtiyacı olduğunu düşünmemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Joe Gould

Defence News, kıdemli Pentagon muhabiri