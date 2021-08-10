Papa Francis'e içinde 3 mermi bulunan zarf gönderildiği ortaya çıktı

İtalya polisi basına yaptığı açıklamada, İtalya'nın kuzeyindeki Milano kenti yakınlarındaki bir posta sınıflandırma tesisinde Papa Francis'e hitaben yazılmış ve içinde üç tabanca mermisi bulunan bir zarfa el konduğunu söyledi.