Papa Francis'e içinde 3 mermi bulunan zarf gönderildiği ortaya çıktı
İtalya polisi basına yaptığı açıklamada, İtalya'nın kuzeyindeki Milano kenti yakınlarındaki bir posta sınıflandırma tesisinde Papa Francis'e hitaben yazılmış ve içinde üç tabanca mermisi bulunan bir zarfa el konduğunu söyledi.
2021-08-10 15:55:35
Posta çalışanları, İtalya'nın Peschiera Borromeo kasabasında gece saatlerinde zarfı ele geçirdikten sonra polise ihbarda bulundu.
Polis'in Reuters'e yaptığı açıklamada, Fransa'dan gönderildiği belirtilen zarfın "Papa, Vatikan Şehri, Aziz Petrus Meydanı" adresine gönderildiği belirtildi.
Vatikan sözcüsü olayla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)