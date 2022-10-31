Paganizm ve büyücülüğe katılanlar artıyor

Wicca, putperestlik, halk büyüsü ve diğer Yeni Çağ geleneklerini içeren büyücülüğün Amerika'da en hızlı büyüyen manevi akımlar arasına girdiği belirtildi

İster gururla, ister gizlice ya da tüketiciliğin gücüyle uğraşarak olsun, bir çeşit büyücülük uygulayan milyonlarca Amerikalıdan biriyim. Wicca, putperestlik, halk büyüsü ve diğer Yeni Çağ geleneklerini içeren büyücülük, Amerika'da en hızlı büyüyen manevi yollardan...

1990'da Connecticut'taki Trinity College, Wicca'nın 8.000 taraftarı olduğunu tahmin etti. 2008 yılında, ABD Sayım Bürosu rakamı 342.000 idi. 2014 Pew Araştırma Merkezi araştırması, Amerikalıların %0,4'ünün pagan, Wiccan veya New Age olarak tanımlandığını değerlendirirken bu projeksiyonu birkaç kat artırdı. (Wicca'nın bir türü olduğu çoğu modern pagan ibadeti, hürmet eden doğasıyla Hıristiyanlık öncesi geleneklerden yararlanır) 2050'ye gelindiğinde, Amerikalıların “diğer dinlere” (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm ve Hinduizm dışındaki inançlar) uyduğunu söyledi. Budizm - “büyük ölçüde diğer dinlere (Wicca ve pagan dinleri gibi) geçiş nedeniyle” üç katına çıkacaktı.”

Amerika'daki cadıların kesin sayısını belirlemek zordur çünkü birçok uygulayıcı yalnızdır ve seçim ya da durum gereği açıkça böyle tanımlamazlar. Ancak büyüme, özellikle toplumu araştırmayı hayatlarının işi haline getirenler için belirgindir.

Geçen hafta benimle telefonda konuşan Helen A. Berger, “Açıkça artıyor” dedi. Berger, Amerika'daki çağdaş büyücülük ve paganizm konusunda önde gelen akademik uzmanlardan biridir. Pagan topluluğu üzerinde birlikte yürüttüğü anketlerden onun çekiciliği hakkında bilgi topluyor.

TİCARİ KİTAPLARLA GELEN AKIM

Berger'e göre Wicca, 1960'larda Amerika'da feministler, çevreciler ve rastgele maneviyat arayanlar tarafından uygulanmaya başladı. Büyük ölçüde yer altı bir hareketti, ancak 1980'lerde ve 1990'larda yayınlanan büyücülükle ilgili ticari kitaplar “Charmed” ve “The Craft” gibi gençlerde bir akım oluşturdu. Çevrimiçi topluluklar bulma yeteneği ve geleneksel dinlere olan bağlılığın azalmasıyla büyücülük ana akıma girmeye başladı.

Berger bana, "Din birçok yönden bireycidir. Kendi işini yapabilirsin. Bu, kurumsal bir dine imza atmak değildir. Uymanız gereken bir dizi eyleme veya inanca imza atmak değildir.” dedi.

1900'lerde Hallowen kostümleri

Ben kendim, pagan geleneklerini Roma Katolikliği ile birleştiren nesiller boyu uygulayıcılardan aktarılan İtalyan halk büyüsü ile büyüdüm. Bu tür senkretizm bugün büyücülükte nadir değildir.

Örneğin, baş melek Mikail'den korunma talebinde bulunurken, bir dua okuyacağım ama aynı zamanda şarap, defne yaprağı ve karanfil de sunacağım. Katolik azizlere hürmet etmenin yanı sıra, her dolunayda tanrıça Diana'ya mumlar yakar ve ölüleri onurlandırmak için sunağıma küçük demetler halinde rosmarino veya biberiye koyarım. Bu inançların harmanlanması, geleneksel dini otoritelerin söylediklerine rağmen, ben ve diğer halk büyüsü uygulayıcıları için kusursuz bir süreç oldu.

Bazen büyüm, iki insan arasındaki aşkı güçlendirmek için bir kadeh şarap üzerine eski bir Napoliten büyüyü okumak kadar basittir. Bazen, bir diş sarımsağı dikiş iğnesiyle delmek ve malocchio'nun - "nazar"ın getirdiği bir dizi kötü şansı kırmak için üç kez tükürmek gibi daha ciddi eylemler gerektirir. İster yerel bir şifacıdan, ister büyükannemden kapıdan çıkarken ceplerime tuz atarak beni kutsadığı öğrenilmiş olsun, bu eski dünya ritüellerini devam ettiriyorum.

Bu uygulamaların merkezinde, büyücülüğün dünyayı daha dengeli bir mercekten görmemi sağlaması yatmaktadır. Zor koşulların ortasında uhrevi varlığın güven verici varlığını hissettim ve sihrin, sınırları çizme gücünü topladığımda veya kendini feda etmektense öz-bakımı seçersem ortaya çıkan suçluluk duygusunu ortadan kaldırdığımda gerçekleştiğini biliyorum.

Bu deneyimde yalnız değilim. TikTok ve Instagram gibi çevrimiçi platformlar, büyü pratiğinin her yönü hakkında eğitimler sunar. Cadılık hashtag'inin Instagram'da 7 milyondan fazla gönderisi ve TikTok'ta veya toplulukta bilindiği gibi WitchTok'ta 11 milyardan fazla görüntülemesi var. Büyücülük hakkındaki podcast'ler hava dalgalarını büyüler. Haçlar ve Davut Yıldızları ile birlikte Walmart ve Amazon gibi büyük perakendeciler, büyü ve ritüeller için beş köşeli yıldız, sarkaç kehanet araçları ve kuru otların büyücülük sembolünü satıyorlar. Lüks dergilerde Tarot kartlarının kullanımı hızla artıyor.

Bazı taraftarların, Cadılar Bayramı cadı kostümlerinin olumsuz stereotipleri sürdürdüğünü ve DIY büyü kitlerinin satışının kutsal uygulamaları önemsizleştirdiğini savunarak ticarileştirmeyi eleştirmeleri anlaşılabilir.

BÜYÜYE İLGİ NASIL YAYGINLAŞTI

Ancak bu eğilim, tanınma ve temsil için alan yaratmıştır. Büyücülüğün yaygınlaşması iki zamansız ve evrensel dürtüyü yansıtır: kaostan anlam çıkarma ihtiyacı ve etrafımızdaki koşulları kontrol etme arzusu. İklim değişikliğinin, savaşların ve hakların kaybının yol açtığı korkunç felaketlerle, büyücülüğün kendimizde ve daha geniş dünyada bozuk olanı onarmak isteyenlere hitap etmesi şaşırtıcı değil.

Topluluğun dışında da eleştirmenler var - büyücülüğü herhangi bir biçimde hor görenler. Eski bir meslektaşım sık sık benim "mumbo jumbo"mu hor gördüğünü yayınlar. Ama şanssız geçen birkaç haftadan sonra bir gün ofisime geldi, kapıyı sessizce kapattı ve yardımımı istedi. Acı çektiğine inandığı laneti alt üst edecek herhangi bir büyü, herhangi bir çözüm biliyor muydum?

Cadılar, enerji ile nesneler ve insanlar arasındaki bağlantıyı uzun zamandır övdüler. Bu yüzden onun korkusunu ve işleri yoluna koyma arzusunu anladım. Bunu kabul edeceğinden emin değilim, ama ona verdiğim yardım ve arkasındaki teori, bugün bilimsel ve sağlık uygulamalarında yankı uyandırıyor.

ZİHİN-BEDEN BAĞLANTISI

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nün kalbinde yer alan ve nesnelerin görünmeyen yollarla birbirlerini çok uzak mesafelerde bile etkileyebileceğini söyleyen kuantuma bakın. Veya çok popüler farkındalık hareketini düşünün. Stresi ve travmanın etkilerini azaltmak için derin nefes egzersizleri, iyimser kabuller ve rehberli meditasyonlar - büyüler gibi - öz bakımı teşvik etmek ve koşulları iyileştirmek için zihin-beden bağlantısını kullanır.

Bugün milyonlarca insan Cadılar Bayramı'nı kutlarken (cadılar tarafından ölüleri onurlandıran pagan festivali Samhain olarak bilinir), Amerika'nın her yerinde sayısız jack-o'- fener süslenecek. Kalıcı bir pagan geleneği olan bu parlayan balkabaklarının birçoğumuz tarafından benimsendiğini bilmek beni özellikle rahatlatacak. Bu, büyünün hem geceleri bir işaret, hem de en çok ihtiyacımız olduğunda bir umut ve şifa kaynağı olabileceğini hatırlatıyor.

Antonio Pagliarulo, NBCNEWS .