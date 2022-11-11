Oscar ödüllü yönetmen tecavüz davasını kaybetti

Paul Haggis, kendisine saldırdığını iddia eden bir kadına en az 7,5 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

New York'taki mahkemedeki jüri, Oscar ödüllü Kanadalı senarist ve film yapımcısı Paul Haggis'i 2013 yılında kendisine tecavüz etmekle suçlayan bir kadına en az 7,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

36 yaşındaki yayıncı Haleigh Breest, olayın film galalarında çalışırken Haggis ile tanıştıktan bir süre sonra gerçekleştiğini iddia etti.

Jüri, bir günlük müzakereden sonra Breest'in lehine karar aldı. Şikayetçi diğer dört kadın ise, Haggis'in kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek, istenmeyen gelişmeler yaşadıklarını ifade etti. Dört kişiden hiçbiri yönetmene karşı yasal işlem başlatmadı.

Haggis'in eski karısı da dahil olmak üzere birçok kadın, savunmasında, kadınlar tarafından geri çevrildiğinde yönetmenin sakince tepki verdiği yönünde ifade verdi.

Breest, karar için "çok minnettar" olduğunu, jüri üyelerine "gerçekleri takip etmeyi" seçtikleri ve ona inandıkları için teşekkür etti.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

Bu arada Haggis, "sonuçlardan çok hayal kırıklığına uğradığını" belirterek "ekibimle birlikte adımı temize çıkarmak için savaşmaya devam edeceğim" dedi.

Haggis, Clint Eastwood'un 2004 yılında En İyi Film ve Eastwood için En İyi Yönetmen dahil olmak üzere dört Oscar kazanan spor draması 'Million Dollar Baby'nin senaryosunu yazdı. Haggis ayrıca 2005'te En İyi Film ve En İyi Orijinal Senaryo Oscar'larını kazanan suç filmi 'Crash'in yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendi.

Mağdur kadın Breest, 69 yaşındaki Haggis'in bir gösterim sonrası kendisini eve bırakmasını teklif ettikten sonra kendi evinde içki içmeye davet ettiğini iddia etmişti. Haggis'in evinde kendisine cinsel taciz ve tecavüz ettiği iddiasıyla 2017 yılında Haggis'e dava açmıştı.

RussianToday