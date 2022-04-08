Oscar'dan 10 yıl men edildi!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, CNN'den alınan bir açıklamada, Will Smith'in bu yılki Oscar töreninde sahneye çıkan komedyen Chris Rock'a tokat atması sonucu 10 yıl boyunca Akademi Ödülleri'ne katılamayacaklarını duyurdu.

Akademi Başkanı David Rubin ve CEO Dawn Hudson bugün yaptıkları açıklamada, "Kurul, 8 Nisan 2022'den itibaren 10 yıllık süre boyunca, aktör Smith'in Akademi Ödülleri dahil, herhangi bir Akademi etkinliğine veya programına şahsen veya sanal olarak katılmasına izin verilmeyeceğine karar verdi." denildi.

Karar, günün erken saatlerinde Los Angeles'ta yapılan Guvernörler Kurulu toplantısında alındı. Başlangıçta 18 Nisan'da yapılması planlanan toplantı, Smith'in geçen hafta Akademi'den istifa ettiğini açıklamasının ardından hızlandırıldı.

Smith, önümüzdeki on yıl boyunca Oscar'lardan men edilmesiyle ilgili kısa ve öz bir açıklama yaptı.

Oyuncu CNN'e yaptığı açıklamada, "Akademi'nin kararını kabul ediyorum ve saygı duyuyorum" dedi.

CNN, yorum için sunucu Chris Rock'ın temsilcilerine ulaştı. Bir yönetim kurulu üyesi CNN'e verdiği demeçte, kararın sahnede atılan tokadın sonuçlarının ne olması gerektiğine dair "yüzlerce tartışmanın" ardından geldiğini söyledi.

Olay

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademinin ertesi günü yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Smith, daha sonra Akademi'den istifa etmişti.

CNN .