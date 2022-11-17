Ölü taklidi yaparak borçlarından kurtulacaktı!

Endonezya'da ölü taklidi yapan bir adam, 'ölümden döndüğünü' görenleri şaşırtırken sosyal medyada viral oldu.

Ölü taklidi yapan adam, eşiyle anlaşarak borçtan kurtulmak için umutsuz bir girişimde bulundu. Ölü gibi davranan adamın oyunu ortaya çıkınca tabut ve ambulansın parasını ödedi.

Kendini ölü göstererek içinde bulunduğu borç batağından kurtulmayı düşünen Endonezyalı adam, bir süre sonra açık tabutunun içinde "uyanırken" görüntülendiğinde kazara sosyal medyada viral oldu.

40 yaşındaki adam tabutta yatarken akrabaları ve yas tutanlar tarafından kameraya alındı, ancak aniden ölümden uyanmış gibi göründüğü için insanlar şaşkına döndü.

Adam ve karısı, kendilerini Endonezya'nın Güney Jakarta kentindeki evlerinden, ölen aile üyesinin cesedini alacaklarını söyledikleri bir eve götürmesi için bir ambulans aradılar.

Ambulans şoförü, çiftin araca bindiklerinde sağlıklarının iyi göründüğünü söyledi.

Daha sonra otoyoldaki bir dinlenme alanında kısa bir mola istediler ve bu sırada adam tabutun içine girdi.

Ambulans daha sonra tabutu eşiyle birlikte bir kliniğe götürmek üzere yolculuğuna başladı. Bu sırada adamın muhtemelen öldüğü duyuruldu.

Ancak, eylemlerinin nasıl bir kaosa yol açacağını bilemeyen adam uyanırken görüntülendi.

Bogor General Hospital'a nakledilen adam, uyandığında videosunun sosyal medyada paylaşılıp tüm Asya'da viral hale geldiğini öğrendi. Bunun üzerine öldüğünü reddeden bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis dün yaptığı açıklamada, adamın karısının yardımıyla sahte ölüm düzenlediğini öğrendiklerini söyledi.

Mirror