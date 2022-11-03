Öğrencileri intihara kalkışan okul müdüründen yardım çağrısı

İngiltere'de bir okul müdürü, okuldaki 12 öğrencinin iki ay içinde intihar kalkışmasının ardından 'zihin sağlığı' krizi konusunda uyardı.

Okul müdürü Steve Ostler, Doğu Yorkshire'daki Hornsea Ortaokulu'ndaki çocukların yaşadığı psikollojik sorunlara karşı tedbir ve koruma vakalarının salgından bu yana iki katından fazla arttığını ve okulların başlamasından bu yana 265 vakanın ele alındığını söyledi.

Şehirdeki meclis üyeleri, kendi kendine zarar veren ve yeme bozukluğu çeken öğrencilerin yanı sıra evde aile içi şiddet, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile uğraşan öğrencilerde rahatsız edici bir artış olduğunu duyurdu.

Konsey halk sağlığı yöneticisi Andy Kingdom, durumun kış aylarında muhtemelen daha da kötüleşeceğini ve meclis üyelerinin Hornsea'deki artan endişenin Doğu Yorkshire'daki okullara yansıdığını duyduğunu söyledi.

Ayrıca, çocuklarda zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için okul fonlarının artırılmadığı öğrenildi.

Hornsea'de okulda yeni dönemin başlamasından bu yana 265 koruma davası görüldü.

Konsey üyeleri, Eylül ayında bu akademik yılın başlamasından bu yana yedi hafta içinde, aile içi şiddet gibi ev sorunları nedeniyle 26 Hornsea Ortaokulu öğrencisinin sevk edildiği söylendi.

ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI VAKALAR

Toplamda 12 çocuk kendi hayatına son vermek için ciddi intihar girişiminde bulundu. Okulda ayrıca anoreksi ve diğer yeme bozukluklarında artış görüldü.

Bireysel koruma vakaları, yarıyıl tatilinde daha da kötüleşen, kendine zarar verdiği tespit edilen bir öğrenciyi içeriyor.

Bir başka çocuk ise evde meydana geldiğine inanılan bir yüz yaralanmasıyla okula geldi.

Bir öğrenci annesinin ruh sağlığından endişe duyduğunu söylerken, bir diğeri de ebeveynlerinin alkol ve kokain bağımlılığı nedeniyle acı çektiklerini söyledi.

Bir diğer çocuk, annesi aşırı doz aldıktan sonra koruma ekiplerine başvurdu.

Müdür Ostler, salgın ve ülkedeki ekonomik durumun çocukları etkilediği için parçaları giderek daha fazla toplamak zorunda kaldıklarını söyledi.

TÜM OKULLAR ETKİLENİYOR

Müdür Ostler durumun daha da zorlaştığını ve sadece Hornsea ile sınırlı olmadığını, tüm okulları etkilediğini de sözlerine ekledi.

Müdür Ostler şunları söyledi: "Okul personelinin şu anda uğraştığı şey bu ve eğitim neredeyse arka sıralara itiliyor. Şu anda çok zor durumda olan bir grup çocuk var ve bunun etkileri okullara sıçrıyor. Ekonomideki sıkıntı arttıkça ve kendi önemli finansal baskılarımızla karşı karşıya kaldıkça, evde aile içi şiddet gibi vakaları daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Yapmaya çalıştığımız şeyler, okul gezileri, ziyaretler, endişelerimizin paylaşmak ve diğer etkinlikleri yeniden başlatarak mümkün olduğunca çabuk normale dönmek."

TheMirror .