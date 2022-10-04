Nobel ödülleri erkeklere mi çalışıyor?

120 yıllık süreçte Nobel’de erkekler 888 kez, kadınlarsa yalnızca 59 kez ödül alabildi. Kadınlar en fazla barış ödülünü alabildi, en başarısız oldukları alansa ekonomi…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

AJ Midan, 1901-2021 yılları arasında dağıtılan Nobel ödüllerinin cinsiyetlerine göre dağılımını araştırdı. Buna göre; 120 yıllık süreçte toplamda 888 erkek Nobel ödülü sahibine karşılık sadece 59 kadın Nobel ödülü alabildi.

KADINLAR EN FAZLA BARIŞ ÖDÜLÜNÜ ALABİLDİ

Kadınların Nobel ödüllerinde aldıkları en fazla ödül barış ödülü oldu. Fizik alanında 215 erkek ödül alırken, 4 kadın ödül alabildi. Nobel Kimya Ödülü 181 kez erkeklere giderken 7 kez kadınlara gitti. Tıp alanında da sonuçlar çok farklı olmadı. Nobel Tıp Ödülünü, 212 kez erkekler, 12 kez de kadınlar aldı. Nobel Edebiyat Ödülü'nü 102 kez erkekler, 16 kez de kadınlar aldı. Nobel Barış Ödülünü erkekler 91 kez zirveyi temsil ederken kadınlar en yüksek başarı grafiğini sergileyerek 18 kez zirveyi temsil edebildi. Nobel Ekonomi Ödülü ise kadınların oldukça başarısız oldukları bir branş oldu. Nobel Ekonomi Ödülü 87 kez erkekler, yalnızca 2 kez de kadınlar alabildi. .