Nijerya'da yeniden kolera salgını

Ağustos ayından beri başlayan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Nijerya kolera salgını ile karşı karşıya. Ülke genelinde 800’den fazla vaka tespit edildi.

Nijer Sağlık Bakanı Dr. Idi Illiassou Mainassanara'ya göre, sağlık sistemi bu salgın için yetersiz. Salgın ile başa çıkabilmek için sağlık sisteminin yenilenmesi gerekiyor.

‘Hastalığın yayılmaması için ülkedeki tüm sağlık departmanları teyakkuzda. Kolera ve diğer hastalıkların tedavisi için ekipler yerleştiriyoruz. Ücretsiz tedavi için ilaç tedarik etmeye çalışıyoruz.'

Niamey 3 sağlık bölgesinin başhekimi Dr. Habou Abdourahamane, ‘Çok sayıda insanımızı vaka tespiti ve bildirimi konusunda eğittik. Ayrıca kolera için her düzeyde hızlı müdahale girişlerini devreye soktuk.'

11 Ağustos'ta sular altında kalan Gabagoura köyü, başkentin en büyük risk bölgesi durumda. Halk Sağlığı Bakanı, 24 saat durmadan çalışan bir sağlık ekibini görevlendirdi. Hastalara bakmanın yanı sıra, halkı uygun hijyen uygulamaları konusunda eğitiyor.

‘Farkındalığın yayılması gerekiyor'

Niamey 1 bölgesinin başhekimi Dr. Saloum Mariama, farkındalığın yayılmasının anahtar olduğunu söylüyor. Dr. Mariama, "bu hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Sıhhi tesislerin temiz tutulması, giyisi hijyeni gibi konularda oldukça hassas davranıyoruz' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.