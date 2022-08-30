Necef ve Kum arasında: Sadr’ın itizali ve Şii merciler arasında esen fırtına!

Londra merkezli Arapça gazete el-Quds el-Arabi’de yayımlanan editöryal yazıda “Irak Şiileri, siyasetin, kitle seferberliğinin, reform taleplerinin ve anayasal hakların ötesinde, yetkililerin bölünmesine ve Necef ile Kum arasındaki mücadeleye kadar uzanan bir düzeyde derin bir bölünme durumundadır. Geleceğin gençleri, ciddi tehlikeler içeren fırtınalı sürprizlere gebedir” değerlendirmesinde bulunuluyor.

­­­TIMETURK | ÇEVİRİ

Kudüs'ün Görüşü*

Şii lider Mukteda es-Sadr, Sadr hareketiyle bağlantılı Kutsal Türbe, Soylu Müze ve Sadr Ailesi Miras Kurumu hariç tüm kurumları kapattığını ve "kesin emekliliği" ile siyasete müdahale etmeme kararını vurguladı. Sadr, bir tweetinde şunları belirtti: "Ben sadece Şii siyasi güçlerin çoğunlukta olmasından kaynaklanan çarpıklığı düzeltmek istedim ve onları sadece acılarını hissetmek için kendi halkına ve onlar için yakınlaştırmak istedim.” Ayrıca, kişisel kaderi ve onu hedef alınma olasılığı hakkında üstü kapalı bir mesaj göndererek “Ve eğer ölürsem veya öldürülürsem, sizden Fatiha ve dua isterim” dedi.

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Sadr'ın çekilme tweetine, yakın zamanda sağlık nedenleriyle emekli olan Muhammed Bakır es-Sadr'ın kıdemli müritlerinden biri olan ve İran'a yakın Şii din adamı Kazım Al-Hairi'ye polemik bir yanıtla başlamasının çok bir önemi yoktu. Sadr, el-Hairi'nin emekliliğinin kendisi tarafından yayınlanan “kendi isteğiyle olmadığını” göz önünde bulundurarak sorguladı. El-Hairi, "İslam Devrimi'nin lideri Ali Hamaney'e itaat" çağrısında bulundu ve "kutsal kalabalığımız" dediği grubu ve "onu bağımsız bir güç olarak teyidle desteklemeyi" tavsiye etti:

“Kim iki Sadr şehidi (Allah onlardan razı olsun) adına halkı ve mezhebi birbirinden ayırmaya çalışırsa veya ictihaddan ya da gerisinden yoksunken onların adına liderliğe karşı çıkarsa” dediğinin de bir işaretiydi. Meşru liderliğin öngördüğü koşullardan biri -aslında- hangi iddiada bulunursa bulunsun, hangi partiye mensup olursa olsun Sadrcı değildir.”

Irak Şiileri, siyasetin, kitle seferberliğinin, reform taleplerinin ve anayasal hakların ötesinde, yetkililerin bölünmesine ve Necef ile Kum arasındaki mücadeleye kadar uzanan bir düzeyde derin bir bölünme durumundadır. Geleceğin gençleri, ciddi tehlikeler içeren fırtınalı sürprizlere gebedir.

*Londra merkezli el-Quds el-Arabi'de 30/08/2022 tarihinde yayımlanan bu editöryal yazı TIMETURK tarafından tercüme edilmiştir. Metinde kısaltmalara gidilmiştir. .