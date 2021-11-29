Fransa’nın önde gelen liderlerinden Napolyon Bonapart’ın hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Napolyon Bonapart kimdir? Napolyon Bonapart nasıl iktidarı elde etmiştir? Napolyon’un katıldığı savaşlar nelerdir? Napolyon’un Fransız devrimi ile ilişkisi nedir?

Napolyon I olarak da bilinen Napolyon Bonapart (1769-1821), 19. yüzyılın başlarında Avrupa'nın birçok bölgesini fetheden bir Fransız askeri lideri ve imparatoruydu. Korsika adasında doğan Napolyon, Fransız Devrimi sırasında (1789-1799) ordunun saflarında hızla yükseldi. Fransa'da 1799 askeri darbesiyle siyasi gücü ele geçirdikten sonra, 1804'te kendini imparator ilan etti. Kurnaz, hırslı ve yetenekli bir askeri stratejist olan Napolyon, Avrupa uluslarının çeşitli koalisyonlarına karşı başarıyla savaştı ve imparatorluğunu genişletti. Ancak, 1812'de Fransa'nın Rusya'yı feci bir şekilde işgalinden sonra, Napolyon iki yıl sonra tahttan çekildi ve Elba adasına sürüldü. 1815'te, Yüz Gün kampanyasında iktidara geri döndü. Waterloo Savaşı'nda ezici bir yenilgiden sonra, bir kez daha tahttan çekildi ve 51 yaşında öldüğü uzak Saint Helena adasına sürüldü.

Napolyon'un Eğitimi ve Erken Askeri Kariyeri

Napolyon Bonapart, 15 Ağustos 1769'da Akdeniz'in Korsika adasındaki Ajaccio'da doğdu. Avukat Carlo Buonaparte (1746-1785) ve Letizia Romalino Buonaparte (1750-1836) olarak dünyaya gelen hayatta kalan sekiz çocuğun ikincisiydi. Ebeveynleri küçük Korsikalı soyluların üyeleri olmasına rağmen, zengin bir aile değildi. Napolyon'un doğumundan bir yıl önce Fransa, Korsika'yı İtalya'nın Cenova şehir devletinden aldı. Napolyon daha sonra soyadının Fransızca yazılışını benimsedi.

Çocukken, Napolyon anakara Fransa'da okula gitti, burada Fransızca öğrendi ve 1785'te bir Fransız askeri akademisinden mezun oldu. Daha sonra Fransız ordusunun bir topçu alayında teğmen oldu. Fransız Devrimi 1789'da başladı ve üç yıl içinde devrimciler monarşiyi devirip bir Fransız Cumhuriyeti ilan ettiler. Devrimin ilk yıllarında, Napolyon büyük ölçüde ordudan izinliydi ve Korsika'daki evinden, demokrasi yanlısı bir siyasi grup olan Jakobenlere üye oldu. 1793'te, milliyetçi Korsikalı vali Pasquale Paoli (1725-1807) ile bir çatışmanın ardından, Bonaparte ailesi, Napolyon'un askeri göreve geri döndüğü anakara Fransa'ya gitmek için kendi ana adalarından kaçtı.

Fransa'da Napolyon, şiddet dönemi olan Terör Saltanatının (1793-1794) arkasındaki kilit güç olan ve bir Jakoben olan devrimci lider Maximilien Robespierre'in (1758-1794) kardeşi Augustin Robespierre (1763-1794) ile devrim düşmanlarına karşı bağlantılı olduğu belirlendi. Bu süre zarfında Napolyon, orduda tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bununla birlikte, Robespierre iktidardan düştükten ve Temmuz 1794'te (Augustin ile birlikte) giyotin edildikten sonra, Napolyon kardeşlerle olan bağları nedeniyle kısa bir süre ev hapsine alındı.

1795'te Napolyon, Paris'teki devrimci hükümete karşı kralcı bir ayaklanmanın bastırılmasına yardım etti ve tümgeneralliğe terfi etti.

Napolyon'un İktidara Yükselişi

1792'den beri, Fransa'nın devrimci hükümeti çeşitli Avrupa ülkeleriyle askeri çatışmalara girmişti. 1796'da Napolyon, İtalya'daki bir dizi savaşta ülkesinin başlıca rakiplerinden biri olan Avusturya'nın daha büyük ordularını yenen bir Fransız ordusuna komuta etti. 1797'de Fransa ve Avusturya, Fransızlar için toprak kazanımlarıyla sonuçlanan Campo Formio Antlaşması'nı imzaladı.

Ertesi yıl, 1795'ten beri Fransa'yı yöneten beş kişilik grup olan Directory, Napolyon'un İngiltere'yi işgal etmesine izin vermeyi teklif etti. Napolyon, Fransa'nın deniz kuvvetlerinin üstün İngiliz Kraliyet Donanması'na karşı çıkmaya henüz hazır olmadığına karar verdi. Bunun yerine, Hindistan ile İngiliz ticaret yollarını yok etmek amacıyla Mısır'ı işgal etmeyi önerdi. Napolyon'un birlikleri, Temmuz 1798'de Piramit Savaşı'nda Mısır'ın askeri yöneticileri Memlüklere karşı bir zafer kazandı; Ancak kısa süre sonra, donanma filosunun Ağustos 1798'de Nil Savaşı'nda İngilizler tarafından neredeyse yok edilmesinden sonra güçleri karaya oturdu. 1799'un başlarında, Napolyon'un ordusu Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilen Suriye'yi işgal etti ve başarısız bir kuşatmayla sonuçlandı Acre, günümüz İsrail'inde yer almaktadır. O yaz, Fransa'daki siyasi durum belirsizliğin damgasını vurdu, her zaman hırslı ve kurnaz Napolyon, ordusunu Mısır'da terk etmeyi ve Fransa'ya dönmeyi seçti.

18 Brumaire Darbesi

Kasım 1799'da, 18 Brumaire darbesi olarak bilinen bir olayda, Napolyon, Fransız direktörünü başarıyla deviren bir grubun parçasıydı.

Direktörün yerini üç üyeli bir Konsolosluk aldı ve 5'7" Napolyon ilk konsolos oldu ve bu onu Fransa'nın önde gelen siyasi figürü yaptı. Haziran 1800'de, Marengo Savaşı'nda Napolyon'un kuvvetleri, Fransa'nın daimi düşmanlarından biri olan Avusturyalıları yendi. Zafer, Napolyon'un ilk konsül olarak gücünü pekiştirdi. Ayrıca, 1802'deki Amiens Antlaşması ile savaş yorgunu İngilizler, Fransızlarla barış yapmayı kabul ettiler (ancak barış sadece bir yıl sürecekti).

Napolyon, devrim sonrası Fransa'da istikrarı yeniden sağlamak için çalıştı. Hükümeti merkezileştirdi; bankacılık ve eğitim gibi alanlarda köklü reformlar; desteklenen bilim ve sanat; ve rejimi ile devrim sırasında acı çeken (Fransa'nın ana dini olan Katolikliği temsil eden) papa arasındaki ilişkileri iyileştirmeye çalıştı. En önemli başarılarından biri, Fransız hukuk sistemini düzene sokan ve bugüne kadar Fransız medeni hukukunun temelini oluşturmaya devam eden Napolyon Yasasıydı.

1802'de bir anayasa değişikliği, Napolyon'u ömür boyu ilk konsül yaptı. İki yıl sonra, 1804'te Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde görkemli bir törenle kendisini Fransa imparatoru olarak taçlandırdı.

Napolyon'un Evlilikleri ve Çocukları

1796'da Napolyon, kendisinden altı yaş büyük ve iki genç çocuğu olan şık bir dul olan Josephine de Beauharnais (1763-1814) ile evlendi. On yıldan fazla bir süre sonra, 1809'da, Napolyon'un İmparatoriçe Josephine'den kendi çocuğu olmadığında, yeni bir eş bulabilmek ve bir varis üretebilmek için evliliklerini iptal ettirdi. 1810'da Avusturya imparatorunun kızı Marie Louise (1791-1847) ile evlendi. Ertesi yıl, oğulları Napolyon François Joseph Charles Bonaparte'yi (1811-1832) doğurdu, bu kişi Napolyon II olarak tanındı ve Roma'nın kralı unvanı verildi. Marie Louise ile olan oğluna ek olarak, Napolyon'un birkaç gayri meşru çocuğu vardı.

Napolyon'un Saltanatı

1803'ten 1815'e kadar Fransa, çeşitli Avrupa ulusları koalisyonlarıyla bir dizi büyük çatışma olan Napolyon Savaşlarına katıldı. 1803'te, kısmen gelecekteki savaşlar için para toplamanın bir yolu olarak, Napolyon, Fransa'nın Kuzey Amerika'daki Louisiana Bölgesini, daha sonra Louisiana Satın Alma olarak bilinen bir işlem olan 15 milyon dolara yeni bağımsız Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı.

Ekim 1805'te İngilizler, Trafalgar Savaşı'nda Napolyon'un filosunu yok etti. Bununla birlikte, aynı yılın Aralık ayında, Napolyon, ordusunun Avusturyalıları ve Rusları yendiği Austerlitz Savaşı'nda en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilen şeyi elde etti. Zafer, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dağılması ve Ren Konfederasyonu'nun kurulmasıyla sonuçlandı.

1806'dan başlayarak, Napolyon, İngiliz ticaretine karşı Avrupa liman ablukalarının Kıtasal Sisteminin kurulmasıyla İngiltere'ye karşı büyük ölçekli ekonomik savaş başlatmaya çalıştı. 1807'de Napolyon'un Rusları Prusya'daki Friedland'da yenilgiye uğratmasının ardından I. Aleksandr (1777-1825) bir barış anlaşması olan Tilsit Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. 1809'da Fransızlar, Wagram Savaşı'nda Avusturyalıları yenerek Napolyon için daha fazla kazanım elde etti.

Bu yıllarda, Napolyon bir Fransız aristokrasisini yeniden kurdu (Fransız Devrimi'nde ortadan kaldırıldı) ve imparatorluğu batı ve orta kıta Avrupa'nın çoğunda genişlemeye devam ederken sadık arkadaşlarına ve ailesine asalet unvanları dağıtmaya başladı.

Napolyon'un Çöküşü ve İlk Kez Tahttan Çekilmesi

1810'da Rusya Kıtasal Sistemden çekildi. Misilleme olarak Napolyon, 1812 yazında büyük bir orduyla Rusya'ya girdi. Fransızları tam ölçekli bir savaşa sokmak yerine, Ruslar, Napolyon'un kuvvetleri saldırmaya çalıştığında geri çekilme stratejisini benimsedi. Sonuç olarak, Napolyon'un birlikleri, uzun bir kampanya için hazırlıksız olmalarına rağmen, Rusya'nın derinliklerine yürüdüler. Eylül ayında, her iki taraf da kararsız Borodino Savaşı'nda ağır kayıplar verdi. Napolyon'un kuvvetleri Moskova'ya yürüdü, ancak neredeyse tüm nüfusun tahliye edildiğini gördü. Geri çekilen Ruslar, düşman birliklerini erzaktan mahrum bırakmak amacıyla şehrin her yerini ateşe verdi. Asla gelmeyen bir teslimiyet için bir ay bekledikten sonra, Rus kışının başlangıcıyla karşı karşıya kalan Napolyon, aç ve bitkin ordusunu Moskova'dan çıkarmak zorunda kaldı. Feci geri çekilme sırasında, ordusu aniden saldırgan ve acımasız bir Rus ordusunun sürekli tacizine uğradı. Napolyon'un sefere başlayan 600.000 askerinden yalnızca tahminen 100.000'i Rusya'dan çıktı.

Felaket Rus işgaliyle aynı zamanda, Fransız kuvvetleri, İngilizlerin yardımıyla Fransızları İber Yarımadası'ndan süren İspanyol ve Portekizlilerle sonuçlanan Yarımada Savaşı'na (1808-1814) katıldı. Bu kaybı 1813'te, Napolyon'un güçlerinin Avusturya, Prusya, Rus ve İsveç birliklerini içeren bir koalisyon tarafından yenildiği, Milletler Savaşı olarak da bilinen Leipzig Savaşı izledi. Napolyon daha sonra Fransa'ya çekildi ve Mart 1814'te koalisyon güçleri Paris'i ele geçirdi.

6 Nisan 1814'te, o zamanlar 40'lı yaşlarının ortalarında olan Napolyon tahttan çekilmeye zorlandı. Fontainebleau Antlaşması ile İtalya kıyılarında bir Akdeniz adası olan Elba'ya sürgün edildi. Karısı ve oğlu Avusturya'ya giderken, ona küçük ada üzerinde egemenlik verildi.

Yüz Gün Seferi ve Waterloo Savaşı

26 Şubat 1815'te, sürgünde bir yıldan kısa bir süre sonra, Napolyon Elba'dan kaçtı ve 1.000'den fazla destekçiden oluşan bir grupla Fransız anakarasına gitti. 20 Mart'ta Paris'e döndü ve orada tezahürat yapan kalabalıklar tarafından karşılandı. Yeni kral Louis XVIII (1755-1824) kaçtı ve Napolyon Yüz Gün seferi olarak bilinen sefere başladı.

Napolyon'un Fransa'ya dönüşü üzerine, Fransız imparatorunu düşman olarak gören bir müttefikler koalisyonu -Avusturyalılar, İngilizler, Prusyalılar ve Ruslar- savaşa hazırlanmaya başladı. Napolyon yeni bir ordu kurdu ve müttefik kuvvetleri ona karşı birleşik bir saldırı başlatmadan önce birer birer yenerek önleyici bir şekilde saldırmayı planladı.

Haziran 1815'te kuvvetleri, İngiliz ve Prusya birliklerinin konuşlandırıldığı Belçika'yı işgal etti. 16 Haziran'da Napolyon'un birlikleri, Ligny Savaşı'nda Prusyalıları yendi. Ancak iki gün sonra, 18 Haziran'da Brüksel yakınlarındaki Waterloo Savaşı'nda Fransızlar, Prusyalıların yardımıyla İngilizler tarafından ezildi.

22 Haziran 1815'te Napolyon bir kez daha tahttan çekilmeye zorlandı.

Napolyon'un Son Yılları

Ekim 1815'te Napolyon, Güney Atlantik Okyanusu'ndaki İngilizlerin elindeki uzak Saint Helena adasına sürgün edildi. Orada 5 Mayıs 1821'de 51 yaşında, büyük olasılıkla mide kanserinden öldü. (İktidarda olduğu süre boyunca, Napolyon sık sık eli yeleğinde resim yapmak için poz verirdi ve ölümünden sonra yıllarca mide ağrısından muzdarip olduğu yönünde bazı spekülasyonlara yol açtı.) Napolyon, yatırılması talebine rağmen adaya gömüldü. "Seine kıyısında, çok sevdiğim Fransızların arasında dinlenmek." 1840'ta kalıntıları Fransa'ya iade edildi ve diğer Fransız askeri liderlerinin gömüldüğü Paris'teki Les Invalides'teki bir mahzende gömüldü.

Napolyon hakkında bilinmesi gereken 6 şey

1. Napolyon'un ailesi Fransızdan çok İtalyandı.

Napoleone di Buonaparte, Fransa'nın adası İtalyan şehir devleti Cenova'dan satın almasından sadece 15 ay sonra, 15 Ağustos 1769'da Korsika'da doğdu. Birçok Korsikalı gibi, ebeveynleri Carlo Maria di Buonaparte ve Letizia Ramolino, hem Ceneviz hem de Fransız yönetimine karşı çıktılar. Ancak Fransızlar yerel direniş savaşçılarını hızla alt ettiğinde, Carlo onlarla işbirliği yapmaya başladı. 9 yaşında, Nabulio lakaplı Napoleone, ana kara Fransa'da okula gönderildi ve burada akıcı Fransızca konuşmayı öğrendi. Bununla birlikte, Korsika aksanını asla kaybetmedi ve iddiaya göre sınıf arkadaşları ve daha sonra komutası altındaki askerler tarafından bu yüzden alay edildi. Napoleone bir genç olarak bağımsız bir Korsika hayali kurmuş, “haksız Fransız egemenliği”ni ve “zincirlere bağlanmış hemşerilerini” yazmıştı. 1789'da Fransız Devrimi'nin patlak vermesinden sonra düşüncesini yavaş yavaş değiştirdi ve siyasi iç çatışmalar ailesini 1793'te Korsika'dan aceleyle kaçmaya zorladığında son bir kırılma oldu.

2. Napolyon, “Terör Saltanatı” sonrasında vatana ihanetten tutuklandı.

Fransız Devrimi'nin ilk dönemlerinde, Napolyon, 1793 ve 1794'te algılanan muhaliflere karşı şiddetli bir “Terör Saltanatı” uygulayan siyasi bir grup olan Jakobenlerle ilişkilendirildi. 1793'ün sonlarında Toulon kentini İngiliz ve kralcı güçlerden ele geçirmede kilit bir rol oynadı, ardından "Terör Saltanatı" sırasında Fransa'nın fiili lideri olan Maximilien Robespierre'in kardeşi Augustin Robespierre onu "aşkın liyakat" olarak nitelendirdi.” Kariyer gelişimi için kısaca faydalı olsa da, Robespierre'lerle olan bu tür bağlar, Temmuz 1794'te devrildikleri ve giyotine gönderildiklerinde oldukça maliyetli oldu. Napolyon, diplomatik bir görevden Cenova'ya döndükten sonra vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı. Neyse ki iki hafta içinde serbest bırakıldı ve kısa süre sonra ordudaki yerini geri aldı. Daha sonra, kendisini Fransa'nın en önde gelen isimlerinden biri haline getiren Paris'e yönelik bir kralcı saldırıyı püskürtmeye yardım etti.

3. Napolyon bir darbeyle iktidara geldi.

Darbeler, Fransız Devrimi sırasında olağandı ve sonuncusu, Ekim 1799'da Mısır askeri kampanyasından iktidarı almaya kararlı bir şekilde dönen Napolyon tarafından gerçekleşti. Kısa süre sonra, 9 Kasım'da Napolyon'un ülkeyi yöneten beş üyeli Rehber'in çöküşünü tasarladığı zaman, bir yasallık görünümü sağlayan bir dizi üst düzey ortak komplocuyu içeren bir komplo ortaya çıktı. "Böyle parlak bir durumda bıraktığım Fransa'ya ne yaptın?" diye bağırdı. "Sana barış bıraktım, savaş buldum! Sana zaferler bıraktım, yenilgiyi buldum!" Bir gün sonra, birlikler içeri girip binayı boşaltana kadar yasama meclisinde Napolyon'un destekçileri ve muhalifleri arasında bir arbede çıktı. Daha sonra üç konsolosla yeni bir hükümet kuruldu: ilk konsülde açık ara en güçlü olan Napolyon ve darbe planında yer alan iki eski yönetici yer aldı. 1802'de Napolyon ömür boyu ilk konsül oldu ve 1804'te 35 yaşında kendini imparator ilan etti.

4. Napolyon ve Papa arasında şiddetli bir ayrılık yaşandı.

1791'de Papa Pius VI, diğer şeylerin yanı sıra, vatandaşlarına din özgürlüğünü garanti ettiği ve kilise mülküne el koyduğu için Fransa'nın devrimci hükümetini alenen kınadı. Bu karşılıklı düşmanlık, Napolyon'un 1796 ve 1797'de kuzey İtalya'ya yaptığı saldırı sırasında da devam etti. Bu kampanyanın bir parçası olarak, Napolyon, Papa'nın, İtalyan yarımadasının büyük bir bölümünü kaplayan Papalık Devletleri olarak bilinen topraklarına saldırdı. Barış karşılığında, Pius VI toprak, para ve bir sanat hazinesi vermeyi kabul etti. Bununla birlikte, Fransızlar yine de 1798'de orada bir generalin öldürülmesinin ardından Roma'yı işgal etti. Pius VI tahttan indirildi ve tutsak olarak Fransa'ya geri götürüldü ve burada Ağustos 1799'da öldü. Bir sonraki papa, Pius VII, başlangıçta Napolyon ile iyi bir başlangıç ​​yaptı. 1801'de, din özgürlüğünü korurken Katolik Kilisesi'nin statüsünü kısmen restore eden bir konkordato imzaladılar. Üç yıl sonra Napolyon, Pius VII'yi taç giyme töreni için Paris'e davet etti. Efsaneye göre, son anda tacı (Napolyon imparatorunu taçlandırmayı planlayan) şaşırmış papadan kaptı ve kendi başına yerleştirdi. Kesinlikle doğru olsun ya da olmasın, ilişkileri o noktadan sonra, özellikle Napolyon'un 1809'da Papalık Devletlerini ilhak etmesinden sonra kötüleşti. VII. Pius, Napolyon'u aforoz ederek karşılık verdi, ardından imparator onu kaçırdı ve ev hapsine aldı.

5. Napolyon'un ordusu, Rusya'da bir muharebe kaybetmeden yok edildi.

Napolyon, iktidarı ele geçirdikten sonra Avusturya, Prusya ve diğer düşmanlara karşı birbiri ardına askeri zaferler kazandı. Ancak, İngiliz ticaret ambargosuna uymadığı için Çar I. Aleksandr'ı cezalandırmak için başlattığı Rusya'nın 1812 işgali sırasında iyice şansı tükendi. Kampanya için, Napolyon tahminen 450.000 ila 650.000 asker topladı, muhtemelen o tarihe kadar görülen en büyük Avrupa ordusu bu idi. Ruslar, bu kadar ezici bir güç karşısında yerlerini korumak yerine geri çekildiler ve yollarına çıkan şehirleri, ekinleri ve köprüleri ateşe verdiler. İlk büyük savaş, kanlı bir beraberlik, nihayet işgalin başlamasından iki ay sonra gerçekleşti. Ruslar daha sonra tekrar geri çekildiler ve Fransızların Moskova'yı işgal etmesine izin verdiler. Napolyon, firarlar ve tifüs salgını nedeniyle zaten büyük ölçüde azalmış olan ordusunun orada kışı yaşayamayacağını anlayana kadar kazandığını düşündü. Şiddetli hava koşulları ve yanları ile arkalarına yapılan sürekli saldırılar nedeniyle sonunda bozguna dönüşen bir geri çekilme emri verdi. Cesaretle, Napolyon'un rakipleri hemen saldırıya geçti, Ekim 1813 Leipzig Savaşı'nı kazandı ve birkaç ay sonra Paris'e geri döndü.

6. Elba onun son sözü olmayacaktı.

Napolyon'un Elba'ya sürgününün koşulları pek acımasızdı. İmparator unvanını elinde tuttu ve ada üzerinde, küçük bir donanma kurma ve ileri gelenleri ziyaret etmek için cömert partiler düzenleme hakkını içeren tam egemenlik verildi. Napolyon, “Bundan sonra barışın adaleti gibi yaşamak istiyorum” dedi. Yine de Mart 1815'te yaklaşık 1.000 adamla Fransız sahiline indi ve Paris'e yürümeye başladı. Eski birliklerinin çoğu yol boyunca ona katıldı ve Kral Louis XVIII kaçtı. Şimdi tekradan göreve geri dönen Napolyon, İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya'ya karşı önleyici bir şekilde saldırmaya hazırlandı, ancak Waterloo Savaşı'nda feci bir yenilgiye uğradı. Haziran 1815'te bir kez daha tahttan çekildi ve güney Atlantik Okyanusu'nda İngilizlerin elindeki uzak bir ada olan Saint Helena'ya sürüldü. Orada altı yıl sonra muhtemelen mide kanserinden öldü.

Napolyon Kompleksi nedir?

Dünyanın en çok tanınan kültürel simgelerinden biri olan Napoleon Bonaparte, genellikle bir eliyle yeleğini içinde, kısa ve agresif olarak tasvir edilir. Onun sözde kısa boyu ve ateşli öfkesi, kısa boylu erkeklerin boyundaki eksikliklerini otoriter davranışlar ve saldırganlık yoluyla telafi etme eğiliminde olduğuna dair popüler bir inanç olan Napolyon Kompleksi terimine ilham vermiştir.

Aslında, Napolyon muhtemelen ortalama bir boydaydı. Ön metrik sistem Fransız ölçülerine göre, küçücük bir 5'2 idi. Ancak zamanın Fransız inç (pouce) 2,7 cm'si iken, İmparatorluk inç'i 2,54 cm'de daha kısaydı. Üç Fransız kaynağı - uşağı Constant, General Gourgaud ve kişisel doktoru Francesco Antommarchi - Napolyon'un boyunun '5 parça 2 parça' (5'2”) üzerinde olduğunu söyledi. Zamanın Fransız ölçümleri günümüz de yaklaşık 1,69 metreye veya 5'5'in biraz üzerine eşittir. Yani 5'5 ”de, dönemin ortalama yetişkin erkek boyunun sadece bir inç kadar altındaydı.

Peki Napolyon ortalama bir boydaysa, onun kısa boylu olduğu efsanesi nereden geliyor? Aslında, büyük ölçüde tek bir adamın eseriydi: İngiliz karikatürist James Gillray (1756-1815). Gillray'in Fransız generale ilişkin karikatür tasvirleri o kadar popüler ve etkiliydi ki, yaşamının sonunda Napolyon, Gillray'in "beni devirmek için Avrupa'nın bütün ordularından daha fazlasını yaptığını" söyledi.

Başından beri Gillray, Napolyon'u kısa olmasa da gürleyen, övünen bir karakter olarak hicvederdi. 1798'de İngiliz Amiral Horatio Nelson, Nil Savaşı'nda Fransız Donanmasını yok etti. Gillray'in karikatüründe, "Buonaparte, Nelson'ın Zaferini işittiği Kılıcının üzerine, İngilizleri Dünya'dan Yok Etmek İçin Yemin Ediyor", “Napolyon kanlı bir kılıç savuruyor ve daha önce gerçekleştirdiği pek çok askeri zaferle övünüyor” gibi sözler yazıyordu. Bu sözler ile birlikte Napolyon oldukça kısa boylu olarak tasvir ediliyordu. Bugün çok aşina olduğumuz küçültücü görüntüyü başlatan daha sonraki bir çizgi filmdi.

Napolyon'a ait sözler

Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister.

Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz.

Ahlaksız insan başaramayacağı işi üstlenen insandır.

Akıl ve zekanın ne olduğunu çok araştırdım. Nihayet bunun düşünceli cür'etten başka bir şey olmadığını anladım.

Aklın kavradığı ve inandığı her şey başarılabilir.

Alkış, oy değildir.

Akka'da durdurulmasaydım, bütün Doğu'yu ele geçirebilirdim!

Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek.

Askerlerim çocuklarımdır.

Askerler! Tarih size bakıyor.

Askerliğin ilk sıfatı yorgunluğa tahammüldeki sebattır; cesaret ancak ikinci sıfatıdır.

Askerlik bilgisi toplulukların, muayyen noktalara göre hesap edilmesidir.

Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.

Aslında büyük bir soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul'u elinde tutacaktır.

Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer.

Babam ahlaktır annem ahmak...

Bağnazlığı kökünden yok etmek için uyutmak gerekir.

Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.

Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, size dünyayı esir alayım.

Ben iyilik görevinden söz etmiyorum; ihtiyaç, kanunların başında, halkın refah düzeyi de adaletin başında gelir.

Ben Napoléon Bonaparte. Ve asalet benim adımla başlar.Katıldığı bir baloda konukların asalet timsali olarak xxx kızı, xxx dükün yeğeni gibi söylemler için söylüyor.

Beni sevmenizi değil, bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum.

Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın, benden alacakları asaletle satacakları çalım ise hiçbir zaman benimki kadar haşmetli olmayacaktır.

Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz.

Bir asker bir parça renkli kurdele için uzunca süre özveriyle savaşır.

Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır.

Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır.

Bir general aynı zamanda bir şarlatan olmalıdır.

Bir filozofu hiçbir şey yapmak mümkün değildir.

Bir kral felaketin altında inlememelidir.

Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.

Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin...

Bir toplumun gelişmesini görmek için, önce o toplumdaki kadınlara bakınız.

Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.

Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir.

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.

Kaybettiğimiz her saat, düşman için kazançtır.

Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak.(Henüz okuldayken bir arkadaşının savaş çıktığında nasıl ata bineceğini sorarak kısa boyuyla alay etmesi üzerine)

Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.

Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.

Düşmanın hata yaparken onu rahatsız etme.

Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.

Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir.

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.

Zafer geçici, belirsizlik ebedidir.

Barış demekle dünyada barış olmaz.

Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür.

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır, çünkü her şeyi imkansız zannederler.

Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.

Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir şeydir.

Diplomat iyi giyinmiş bir polis kuvvetidir.

Düşmanınız hata yaparken araya girmeyin.

Dünya çok acı çekiyor. Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden.

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.

Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.

Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir.

En büyük general, en az yanlış yapandır.

En büyük suç umutsuzluktur.

En büyük tehlike zaferin eşiğinde durur.

En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir.

En iyi lider, en iyi umut taciridir.

En kısa yol bilinen yoldur.

En korkulacak an zafer anıdır.

En tahammül edilmez zorbalık, küçük adamlarınkidir.

En tehlikeli danışman onurdur.

Erdem en ağır topun yanındadır.

Fakirleri, zenginleri öldürmekten alıkoyan dindir.

Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

Fırsat olmadan yetenek hiçbir şeydir.

Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.

Genel olarak kabullenmek zorunda kaldım.

Karısı İmparatoriçe Josephine ile olan ilişkisini betimliyor

Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar.

Günah çıkarmanın en kestirme yolu intihar etmektir. Zaten intihar da itirafın ta kendisidir.

Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür. Birincisi pırlanta, ikincisi de hazinedir.

Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.

Harp benim elimde anarşinin taban tabana zıddı bir şey olmuştur.

Harp garip bir sanattır; ben altmış harp yaptım! Doğrusunu söylemek lazım gelirse hiçbir şey öğrenmedim ki, daha ilk harbi yaptığım andan itibaren bilmiş olayım.

Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.

Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para.

Hayata olan bağlılık kesildikçe ölüm gelir.

Hayatın iniş ve çıkışlarından, erkeklerin sıkıntılarını azaltmak için kadınlara büyük işi düşer.

Her işte başarılı oldum çünkü bunu istiyordum. Hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bu da bana diğer insanlara oranla üstünlük sağladı.

Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir.

Her zafer zafer değildir, her yenilgi de yenilgi değildir.

Her zaferden sonra pişmanlık duyulur. Pişmanlık duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir.

Herkes kendisinde olmayan şey için savaşır.(İspanya'yı aldıktan sonra, Sen para için savaşıyorsun biz ise şerefimiz için diyen İspanya Kralına verdiği yanıt)

Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım.

İdare işinde tecrübe her şeydir.

İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar.

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

İmkansız. Bu sözcük Fransızca değil.

İmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir.

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.

İnsan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar yükselemez.

İnsan sabır ve dayanıklılığı ile vebayı bile yener.

İnsan üniformasının adamı olur.

İnsanı yaralayan tek şey gerçektir.

İnsanı yükselten iki şey vardır: Korku ve merak.

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.

İnsanın en büyük sanatı zamandır.

İnsanın evi gönlünün bağlı olduğu yerdir.

İnsanın kendisinin değil iyi günlerinin dostları vardır.

İnsanın olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir. Çünkü o hem taş, hem de heykeltraştır.

İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.

İnsanlar rakamlar gibidir; ancak durumlarına göre kıymet alırlar.

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.

İyi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri düşünmelidir.

İyi bir ziraate dayanan maliye asla yıkılmaz.

Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum.

Kendimden başka hiç kimse düşüşümden sorumlu değildir. Ben, kendimin en büyük düşmanı, felaketli kaderimin nedeniyim.

Kirli çamaşırlar aile içinde yıkanmalıdır.

Konuşmalarıyla dalkavukluk yapan insan iftira atmaktan da çekinmez.

Lider umut dağıtandır.

Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; fakat bir kere en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez.

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş.

Milletleri kendi arzuları hilafında kurtarmak lazımdır.

Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmüş dört tahta parçasından başka bir şey değildir.

Moral, benim gibi bir adam için hiçbir şey ifade etmez.

Muhammed büyük biriydi, korkusuz bir askerdi; az miktar kişiyle Bedir Savaşı'nı kazandı, büyük bir kumandan, kıymetli bir devlet adamı, zaferi doğduğu toprakları canlandırdı, ve Arap çöllerinin ortasında yeni bir millet ve bir güç kurdu.

Mutluluğa asla inanmam.

Mutsuzluk dehanın ebesidir.

Mümkün olduğu kadar çok düşün, düşündüğünü de hep yap.

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.

Ölüm hiçbir şeydir, ama mağlup ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.

Ölümle sürgüne tek başına gidilir.

Ölümü düşündüğünüz vakit, çaresiziz demektir.

Önüne geçilmez harpler daima haklı olan harplerdir.

Para, para, para...(Bir savaş yapıp kazanmak için ne gerekir sorusuna verdiği yanıt)

Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur.

Savaşa ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım zamanlarda okuduğum ve bana en çok zevk veren kitaplardır.

Savaşarak ölmek kahramanların, intihar etmek korkakların imtiyazıdır.

Savaşta ahlak olmaz...

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.

Savaşın bir gününü görseydiniz, bir diğerini görmemek için Tanrı'ya yalvarırdınız.

Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur.

Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıpta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork.

Sık sık ceza vermeyiniz, ama verdiğiniz zaman ağır ceza veriniz.

Siyaset kılıcı yener.

Siyasi çıkarıma denk düşüyorsa, hiç korkmam, korkaklık edemem.

Sizin asaletiniz sizinle birlikte toprak olacak, ancak benim asaletim benimle birlikte başlıyor.

(Kendisiyle "soysuz" diye dalga geçen bir Fransiz asilzadesiyle yapacagi düello öncesinde söylediği söz)

Taht nedir? Altınla süslenip üstüne kadife örtülmüş bir tahta parçası... Devlet, benim.

Talihi olanın horozu da yumurtlar.

Talih, bir orospudur.

Tarih, üzerinde herkesin anlaştığı bir yalandır.

Tarihi kazananlar yazar.

Tehlikenin içinde bir zevk var.

Tek korktuğum düşman doğadır.

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.

Üstün insan kimsenin yolu üstünde değildir.

Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz.

Vücudu dinlendirmenin en doğru yolu, aklı dinlendirmektir.

Yalnız yıldırım toptan güçlüdür.

Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir.

Yaşadığım sürece çalışırım, çalışamadığım an ise ölmüş sayılırım.

Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir.

Yenile yenile yenmesini öğrendim.

Yönetim sanatı, görülmesinde yarar bulunmayan şeyleri görmeye dayanır.

Zafer ancak ona inananlarındır.

Zafer, iradededir.

Savaş da politika gibi, bir dirayet meselesidir.

Bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim.

Fransız Devrimi nedir? Ne zaman gerçekleşti?

Fransız Devrimi, modern Avrupa tarihinde 1789'da başlayan ve 1790'ların sonlarında Napolyon Bonapart'ın yükselişiyle sona eren bir dönüm noktasıydı. Bu dönemde Fransız vatandaşları, mutlak monarşi ve feodal sistem gibi asırlık kurumları kökünden sökerek, ülkelerinin siyasi manzarasını yerle bir edip yeniden tasarladılar. Kargaşa, Fransız monarşisinden duyulan yaygın hoşnutsuzluktan ve Kral Louis XVI'nın zayıf ekonomik politikalarından kaynaklandı. Fransız Devrimi, tüm hedeflerine ulaşamamasına ve zaman zaman kaotik bir kan gölüne dönüşmesine rağmen, dünyaya halkın iradesinde var olan gücü göstererek modern ulusların şekillenmesinde kritik bir rol oynadı.

Fransız Devrimi'nin Nedenleri

18. yüzyıl sona ererken, Fransa'nın Amerikan Devrimi'ne maliyetli katılımı ve Kral Louis XVI ile selefinin abartılı harcamaları ülkeyi iflasın eşiğine getirmişti.

Sadece kraliyet kasası tükenmekle kalmadı, aynı zamanda yirmi yıllık kötü hasat, kuraklık, sığır hastalıkları ve hızla artan ekmek fiyatları köylüler ve kent yoksulları arasında huzursuzluk yarattı. Pek çoğu, ayaklanma, yağma ve grev yoluyla ağır vergiler koyan, ancak herhangi bir rahatlama sağlayamayan bir rejime karşı çaresizliklerini ve kızgınlıklarını dile getirdiler.

1786 sonbaharında, Louis XVI'nın genel kontrolörü Charles Alexandre de Calonne, ayrıcalıklı sınıfların artık muaf tutulmayacağı evrensel bir toprak vergisini içeren bir mali reform paketi önerdi.

Bu önlemlere destek toplamak ve büyüyen bir aristokrat isyanını önlemek için kral, 1614'ten beri ilk kez Fransa'nın din adamlarını, soylularını ve orta sınıfını temsil eden bir meclis olan Estates-General'i (les états généraux) topladı.

Toplantı 5 Mayıs 1789'da planlandı; bu arada, her bölgeden üç mülkün delegeleri, krala sunmak üzere şikayet listeleri (cahiers de doléances) derlerdi.

Üçüncü Zümre'nin Yükselişi

Fransa'nın nüfusu 1614'ten bu yana önemli ölçüde değişmişti. Üçüncü Zümrenin aristokrat olmayan üyeleri artık halkın yüzde 98'ini temsil ediyordu, ancak yine de diğer iki organ tarafından geride bırakılabilirdi.

5 Mayıs toplantısı öncesinde, Üçüncü Zümre, eşit temsil ve asil vetonun kaldırılması için desteği seferber etmeye başladı - başka bir deyişle, statüye göre değil, oylamaya göre oy istediler.

Tüm gruplar, daha temsili bir hükümet biçiminin yanı sıra mali ve yargı reformu için ortak bir arzuyu paylaşırken, özellikle soylular, geleneksel sistem altında yararlandıkları ayrıcalıklardan vazgeçmeye isteksizdiler.

Tenis Kortu Yemini

Zümreler Genel Meclisi Versailles'da toplandığında, oylama süreciyle ilgili yüksek düzeyde kamuoyu tartışması, toplantının asıl amacını ve onu toplayan adamın yetkisini gölgede bırakarak üç grup arasında düşmanlığa dönüştü.

17 Haziran'da, prosedürle ilgili görüşmelerin durmasıyla, Üçüncü Zümre tek başına toplandı ve Ulusal Meclis unvanını resmen kabul etti; üç gün sonra, yakınlardaki bir kapalı tenis kortunda buluştular ve anayasa reformu sağlanana kadar dağılmamaya yemin ederek sözde Tenis Kortu Yemini'ni (serment du jeu de paume) aldılar.

Bir hafta içinde, din adamlarının çoğu ve 47 liberal soylu onlara katıldı ve 27 Haziran'da XVI. Louis üç emri de isteksizce yeni meclise aldı.

Bastille ve Büyük Korku

12 Haziran'da Ulusal Meclis (anayasa üzerinde çalışırken Ulusal Kurucu Meclis olarak bilinir) Versay'da toplanmaya devam ederken, korku ve şiddet başkenti tüketti.

Kraliyet gücünün son zamanlardaki çöküşü konusunda hevesli olsalar da, Parisliler yaklaşan bir askeri darbe söylentileri dolaşmaya başlayınca paniğe kapıldılar. Halk ayaklanması 14 Temmuz'da isyancıların barut ve silahları güvence altına almak amacıyla Bastille kalesine saldırmasıyla doruğa ulaştı; Fransa'da ulusal bayram olarak anılan bu olayı pek çok kişi Fransız Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul ediyor.

Devrimci coşku dalgası ve yaygın histeri, kırsal bölgeyi hızla süpürdü. Yıllarca süren sömürüye isyan eden köylüler, vergi tahsildarlarının, toprak ağalarının ve senyör seçkinlerinin evlerini yağmaladı ve yaktı.

Büyük Korku (la Grande peur) olarak bilinen tarımsal ayaklanma, soyluların ülkeden artan çıkışını hızlandırdı ve Ulusal Kurucu Meclis'e 4 Ağustos 1789'da feodalizmi ortadan kaldırması için ilham verdi ve tarihçi Georges Lefebvre'nin daha sonra "ölüm belgesi" olarak adlandırdığı belge imzalandı

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Ağustos ayı sonlarında Meclis, Jean-Jacques gibi Aydınlanma düşünürlerinin felsefi ve politik fikirlerine dayanan demokratik ilkelerin bir ifadesi olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) kabul edildi.

Belge, Meclisin eski rejimi fırsat eşitliğine, ifade özgürlüğüne, halk egemenliğine ve temsili hükümete dayalı bir sistemle değiştirme taahhüdünü ilan etti.

Resmi bir anayasa taslağı hazırlamak, zorlu ekonomik zamanlarda yasama organı olarak işlev görmenin ek yüküne sahip olan Ulusal Kurucu Meclis için çok daha zorlayıcı olduğunu kanıtladı.

Aylarca üyeleri, Fransa'nın yeni siyasi manzarasının şekli ve genişliği hakkında temel sorularla boğuştu. Örneğin, delege seçiminden kim sorumlu olacak? Din adamları Roma Katolik Kilisesi'ne mi yoksa Fransız hükümetine mi bağlı olacak? Belki de en önemlisi, Haziran 1791'de ülkeden kaçma girişimi başarısız olduktan sonra kamuoyundaki imajı daha da zayıflayan kral ne kadar otoriteyi elinde tutacaktı?

3 Eylül 1791'de kabul edilen Fransa'nın ilk yazılı anayasası, Meclis'teki daha ılımlı sesleri tekrarlayarak, kralın kraliyet veto yetkisine ve bakanları atama yetkisine sahip olduğu bir anayasal monarşi kurdu.

Fransız Devrimi Radikalleşiyor

Nisan 1792'de, yeni seçilen Yasama Meclisi, Fransız göçmenlerin karşı-devrimci ittifaklar kurduğuna inandığı Avusturya ve Prusya'ya savaş ilan etti; ayrıca devrimci ideallerini savaş yoluyla Avrupa'ya yaymayı umuyordu.

Bu arada iç cephede, siyasi kriz radikal Jakobenlerin önderliğindeki bir grup isyancının Paris'teki kraliyet ikametgahına saldırması ve 10 Ağustos 1792'de kralı tutuklaması ile radikal bir dönüş yaptı.

Ertesi ay, Parisli isyancıların suçlanan yüzlerce karşı-devrimciyi katlettiği bir şiddet dalgasının ortasında, Yasama Meclisinin yerini, monarşinin kaldırılmasını ve Fransız cumhuriyetinin kuruluşunu ilan eden Ulusal Konvansiyon aldı.

21 Ocak 1793'te vatana ihanet ve devlete karşı suç işlemekten ölüme mahkûm edilen Kral XVI. Louis'yi giyotine gönderildi; karısı Marie-Antoinette de dokuz ay sonra aynı kaderi yaşadı.

Kaynak: www.history.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.