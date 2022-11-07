N. Interest analizi: Rusya-Ukrayna savaşının kazananı Erdoğan mı?

Ankara'nın Rusya ve Batı arasındaki duruşu, Erdoğan'ın çok kutuplu dünyaya geçişte Türkiye'yi vazgeçilmez bir aktör olduğunu işaret ediyor.

Savunma sitesi National İnterest'ten Mark Episkopos'un Türkiye ve Erdoğan değerlendirmesi:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta başında Erdoğan'a, Kremlin'in anlaşmayı askıya almasından sonra Tahıl Koridoru Anlaşması'na devam etme konusunda ikna ettiği için teşekkür etti.

Erdoğan, başarılı tarafsızlık konumunu ortaya koyarken NATO müttefiklerini sarsan kararlarıyla Ukrayna savaşında kendisini önemli ve başarılı bir ‘arabulucu lider' olarak konumlandırdı.

Erdoğan'ın başarılı tahıl koridoru diplomasisi ve NATO'ya verdiği güçlü mesajların kısmen istikrarsız iç pozisyonunu güçlendirmeye yönelik olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği var, ancak aynı zamanda daha derin hesaplar da var. Türkiye'nin Rusya ile Batı arasındaki duruşu, Erdoğan'ın çok kutuplu bir dünyaya geçişte ülkesi -büyük bir güç olmasa bile- vazgeçilmez bir aktör olarak sayılıyor.

Erdoğan'ın uzun yıllara yayılan ve çeşitli ideolojilerle şekillenen mücadelesi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkmadı. Tam tersi, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin etkili çok yönlü dış politika izlemesi için elverişli bir jeopolitik iklim ortaya çıkardı.

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