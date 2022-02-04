Myanmar: 1 yılda 370 darbe yanlısı subay suikastla öldürüldü

Myanmar’da darbecilerin lideri Kıdemli General Min Aung Hlaing'e göre, geçen yılki 1 Şubat darbesinden bu yana cunta tarafından atanan yaklaşık 370 yetkili suikast saldırılarında öldürüldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Darbenin lideri konuyla ilgili bilgileri Pazartesi günü Myanmar'ın başkenti Naypyitaw'da Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin (NDSC) toplantısında paylaştı.

Min Aung Hlaing, rejimin 1 Şubat 2021'den bu yıl 20 Ocak'a kadar 9.437 "terörist" saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hlaing, bu saldırılar sonucu 370 cunta idaresi görevlisinin öldürüldüğünü ve 336 kişinin yaralandığını sööyledi.

Çoğu atanan yönetici subaylar

Ölen ve yaralananların çoğunun, rejimle işbirliği yapmak için cunta tarafından atanan ilçe, mahalle ve köy yöneticileri olduğu belirtildi. Direniş gruplarının cuntaya akan gelir miktarını kesmeye çalışırken, Myanmar'daki dört telekom operatöründen biri olan orduya ait Mytel'e ait olmak üzere toplam 456 telekom kulesinin de saldırılarda yıkıldığı ifade edildi.

Min Aung Hlaing ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinde süregelen istikrarsızlığa atıfta bulunarak, "olağanüstü hal"in altı ay daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden birinin saldırıların ve çok sayıda ölümün olduğunu iddia etti. Rejimin başkan vekili U Myint Swe ise, düzenlenen toplantıda askeri yönetimin altı ay uzatılmasını onayladı.

Cunta lideri ayrıca saldırılar için Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi'ni suçladı ve NDSC'ye yaptığı açıklamada "aşırılıkçı NLD üyeleri ve onların takipçileri gençleri kullanıyor, Pyidaungsu Hluttaw'ı temsil eden yasa dışı Komiteyi ve Ulusal Birlik adlı paralel hükümeti kurdu. Bu hükümet terör saldırılarına yardım edecek ve bu hareketlere öncülük edecektir” dedi.

686 NLD üyesi tutuklandı

NLD, Salı günü yaptığı açıklamada, askeri diktatörlüğü Myanmar topraklarından söküp atmak ve devlet gücünü asıl sahibi olan halka geri vermek için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Darbenin ilk gününden bu yana askeri rejim, liderleri Daw Aung San Suu Kyi ve Başkan U Win Myint ile 197 seçilmiş milletvekili de dahil olmak üzere 686 NLD üyesini tutukladı. En az 14 NLD üyesi ise gözaltındayken öldü.

NLD ayrıca, geniş çaplı tutuklamalar, işkence ve Birlik genelinde masum insanların öldürülmesi de dahil olmak üzere sivillere ve insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarından dolayı cuntayı adalete teslim etme sözü verdi.

The İrrwaddy .